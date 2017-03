नौरंगिया: भाजपा व बसपा ने नए चेहरे पर लगाए दांव

भानु प्रताप तिवारी

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वर्ष 1967 से 2007 के विधानसभा चुनाव तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रही खड्डा पूर्व में नौरंगिया- विधानसभा सीट से इस बार भाजपा और बसपा ने नए चेहरे पर दांव लगाया है जबकि गठबंधन के बाद सपा ने विजेन्द्र पाल उर्फ बबलू को मैदान मे उतारा है। इस सीट से चार बार कांग्रेस, दो बार भारतीय जनसंघ व तीन बार भाजपा उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 1991, 1996 व 2007 में इस सीट पर जीत दर्ज कर चुकी भाजपा ने इस बार नए चेहरे जटाशंकर त्रिपाठी पर दांव लगाया है वहीं बसपा ने भी पहली जीत के लिए नए उम्मीदवार विजय कुशवाहा पर भरोसा जताया है।

सपा ने पिछली बार दूसरे स्थान पर रहे नथुनी कुशवाहा का नाम घोषित किया था, लेकिन कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा ने इस सीट पर विजेन्द्र पाल उर्फ बबलू को टिकट दे दिया जबकि दोनंो दलों से कई लोग दावेदारी जता रहे थे। उधर, भाजपा से टिकट कटने से नाराज विधायक विजय कुमार दूबे बागी हो चुके हंै। हियुवा के जिलाप्रभारी अजय गोलवंद राव शिशु भी संगठन से बगावत कर मैदान में हैं। खड्डा विधानसभा-नौरंगिया के अब तक चुनाव परिणाम 2012 विजय दूबे कांग्रेस, 2007 शंभू चौधरी भाजपा, 2002 पूर्णमासी देहाती सपा, 1996 दीपलाल भारती भाजपा, 1993 पूर्णमासी देहाती सपा, 1991 दीपलाल भारती भाजपा, 1989 पूर्णमासी देहाती निर्दलीय, 1985 बैजनाथ कांग्रेस, 1980 महेश प्रसाद कांग्रेस, 1977 भुलई भाई जनता पार्टी, 1974 भुलई भाई जनसंघ , 1969 बैजनाथ बीकेडी, 1967 दशरथ कांग्रेस।

राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश में फल ही बदल गए पीएम नरेंद्र मोदी, अनानास की जगह नारियल का कर बैठे जिक्र

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 2, 2017 5:06 am