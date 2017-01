‘विदेश से आए दाढ़ीवाले को मोदी इतना प्यार करते हैं तो भारत के दाढ़ीवालों से नफरत क्यों ?’

असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। असदुद्दीन ओवैसी को गणतंत्र दिवस पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से पीएम मोदी का मिलना पसंद नहीं आया। उन्होंने दोनों की मुलाकात पर पीएम को घेरा। अलीगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, ‘हम लोग अपने मेहमान का सम्मान करते हैं और राजकुमार का भी दिल से आदर होना चाहिए। लेकिन पीएम को देखकर ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी सुबह की योगा नहीं की थी। इसलिए वह राजकुमार के आने पर हाथ फैलाकर उनका स्वागत करते हुए योगा कर रहे थे।’

ओवैसी यहां मोदी के राजकुमार से गले लगने का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा, ‘अगर मोदी विदेशी दाढ़ीवाले को इतना ही प्यार करते हैं तो फिर भारत के दाढ़ीवालों के लिए वह ऐसा प्यार क्यों नहीं दिखाते ?’ हालांकि, रैली में ओवैसी ने सीधा मुसलमानों का नाम नहीं लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार किसी भी चुनावी सभा में जाति, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। ओवैसी ने भाषण में मोदी की तरह ‘मित्रों’ भी बोला। इसपर वहां बैठे लोगों ने जमकर तालियां पीटीं और जोरदार ठहाके लगाए।

रैली में ओवैसी ने नोटबंदी का भी जिक्र किया। ओवैसी ने कहा, ‘पीएम कैसे कह सकते हैं कि नोटबंदी के परिणाम अच्छे रहे? वह 120 मौतों पर क्या कहेंगे? क्या उन्होंने काला धन पकड़ा?’

गौरतलब है कि यूपी में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए सात चरणों में वोटिंग होगी। 11 मार्च को चुनावों के नतीजे आएंगे। ओवैसी की पार्टी भी यूपी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार रही है। इसके लिए वह यूपी में रैलियां कर रहे हैं।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 27, 2017 8:15 am