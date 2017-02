अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया नरेंद्र मोदी के भाषण का वीडियो, कहा- सर, इसमें आप नर्वस लग रहे हो

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में केजरीवाल ने मोदी की एक वीडियो को ट्वीट करके कहा कि उस रैली में मोदी नर्वस और परेशान से लग रहे हैं। केजरीवाल यहां यह कहना चाहते थे कि मोदी पांच राज्यों में हो रहे चुनाव के नतीजों को लेकर परेशान हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। जिस रैली का अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया था वह उत्तर प्रदेश के हरदोई में गुरुवार को हुई थी। हरदोई में रविवार को तीसरे चरण की वोटिंग के दिन मतदान होना है। यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में हैं। मोदी ने रैली के दौरान सपा, बसपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि जबतक पार्टियों की राजनीति खत्म नहीं होगी तबतक यूपी राज्य का भविष्य नहीं बदला जा सकता।

मोदी ने आगे कहा था, ‘भगवान कृष्ण उत्तर प्रदेश में पैदा हुए और उन्होंने गुजरात को कर्मस्थली बनाया। मैंने गुजरात में जन्म लिया और उत्तर प्रदेश ने मुझे गोद लिया है। यह यूपी मेरा माई-बाप है। गोद लिया हुआ बेटा होने के बावजूद यहां की स्थिति बदलना मेरा कर्तव्य बनता है, इसके लिये मुझे आपका आशीर्वाद चाहिये। भारी बहुमत से यूपी में भाजपा की सरकार बनाइये। मैं वादा करता हूं कि पांच साल के अंदर जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उनके रास्ते खोजकर दे दूंगा।’

आप ने इस बार पंजाब और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। दोनों ही राज्यों में आप को मजूबत प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं। यूपी में सात चरणों में चुनाव होना है। दो चरणों का चुनाव वहां हो चुका है। वहां कुल सात चरणों में चुनाव होना है। मणिपुर में भी अभी चुनाव होने बाकी हैं। सभी राज्यों के चुनावी नतीजे 11 मार्च को आ जाएंगे।

अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट किया था

Sir, u are looking nervous http://t.co/6F9aBzVmAn — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 16, 2017

यह था वह वीडियो जो केजरीवाल ने रीट्वीट किया था

First Published on February 17, 2017 11:46 am