अमित शाह ने तय किया अगला टारगेट, अब शुरू करेंगे 120 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को जिताने का मिशन

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में मिली शानदार जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की नजर 120 लोकसभा सीटों पर है जहां बीजेपी की पहुंच नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, ये अमित शाह का अगला बड़ा टारगेट है। जिन सीटों पर अमित शाह की नजर है उनमें से ज्यादातर साउथ और ईस्ट में हैं। अब अमित शाह उन इलाकों में बूथ लेवल से काम शुरू करने वाले हैं। बीजेपी के एक बड़े नेता ने बताया कि शाह उन 120 सीटों को भी मोदी के छाते के नीचे लाना चाहते हैं। जिन लोकसभा सीटों पर अमित शाह की नजर है उसमें केरल, तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट की सीटें शामिल हैं। अमित शाह ने शनिवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा था, ‘हमारी जीत का का सबसे बड़ा फैक्टर मोदी सरकार का अच्छा प्रदर्शन रहा, गरीब लोगों ने मोदी के प्रति अपना विश्वास दिखाया, राजनीतिक विरोधी भी यह मानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद मोदी सबसे मशहूर नेता के रूप में उभरे हैं।’

अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने राम मंदिर के सवाल पर जवाब दिया था कि घोषणा पत्र में इस बारे में कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने यह भी कहा था कि घोषणा पत्र की घोषणाओं को लागू करना भाजपा सरकार की प्राथमिकता होगा।

यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। कुल 403 सीटों में से बीजेपी को कुल 312 सीटें मिलीं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कुल 54 सीटों से संतोष करना बड़ा। इसके अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को कुल 19 सीटें मिलीं। हार के बाद मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप भी लगाया था। अमित शाह ने तो उनके आरोपों को तूल नहीं दी थी लेकिन सपा के अखिलेश यादव, उत्तराखंड के हरीश रावत और लालू प्रसाद यादव ने मायावती का समर्थन किया था।

