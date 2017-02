उत्तर प्रदेश चुनाव: अमेठी-रायबरेली में कांग्रेसी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेगा गांधी परिवार

स्वामीनाथ शुक्ल

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दोस्ती के बाद अमेठी-रायबरेली की चार सीटों पर सपा और कांग्रेस दोनों आमने-सामने हैं। बाकी छह सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को सपा का समर्थन है। यहां पाचवें चरण में 27 फरवरी को मतदान होगा। राहुल गांधी के प्रतिनिधि चंद्रकांत दूबे ने कहा कि अमेठी-रायबरेली में प्रियंका, राहुल और सोनिया दस कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार के लिए आएंगे। अमेठी-रायबरेली में सपा कांग्रेस के गठबंधन के बाद अमेठी विधानसभा में कांग्रेस की अमीता सिंह और सपा के गायत्री प्रजापति आमने-सामने हो गए हैं। गौरीगंज में कांग्रेस के मोहम्मद नईम और सपा के राकेश सिंह एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली की सरेनी विधानसभा सीट पर सपा के देवेंद्र सिंह और कांग्रेस के अशोक सिंह चुनाव मैदान में हैं। इसके बाद ऊंचाहार से सपा के मनोज पांडेय और कांग्रेस के अजय पाल सिंह चुनावी रार में पड़े हैं।

अमेठी-रायबरेली की दस सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। इसमें से चार सीट पर सपा के उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ हैं। बाकी छह सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को सपा का समर्थन है। कांग्रेस के लिए अमेठी-रायबरेली की सभी सीटें महत्त्वपूर्ण हैं। इनको जिताने के लिए सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों अमेठी आएंगे।अमेठी के सपा उम्मीदवार गायत्री प्रजापति मुलायम के बेहद करीब हैं। दरअसल, इसी करीब होने की वजह से अखिलेश यादव गायत्री का टिकट नहीं काट पाए। यही हाल रायबरेली के ऊंचाहार सीट का है, इस सीट पर मनोज पांडेय हैं। मनोज पांडेय मुलायम के करीबी हैं। सरेनी के देवेंद्र प्रताप सिंह और गौरीगंज के राकेश सिंह अखिलेश खेमे के हैं। भाजपा के अमित शाह 16 फरवरी को अमेठी में एक जनसभा करेंगे। इसके बाद शाह रूठे भाजपाइयों से मुलाकात करेंगे। अमेठी के चुनाव में स्मृति ईरानी की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। वे तीन साल से अमेठी में डटी हैं। इसके बाद मुलायम के करीबी गायत्री प्रजापति हैं। जिससे मुलायम की प्रतिष्ठा भी अमेठी रायबरेली में फंसी है। गांधी परिवार का सम्मान अमेठी-रायबरेली में पहले से जुड़ा है। इससे यहां का चुनावी मुकाबला बेहद कठिन हो गया हैं।

First Published on February 16, 2017 4:29 am