उत्तर प्रदेश चुनाव: अंबेडकर नगर की पांचों सीटों पर इस बार है तिकोना मुकाबला

बसपा सुप्रीमो मायावती के गढ़ अंबेडकर नगर में उनके उम्मीदवार तिकोने संघर्ष में फंस गए हैं। जिले की पांचों विधानसभा सीटों पर तिकोना मुकाबला बसपा, भाजपा और सपा के बीच दिख रहा है। जिले की कटेहरी विधानसभा सीट से बसपा सरकार में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री रहे लालजी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अवधेश त्रिवेदी और पूर्व विधायक सपा के जयशंकर पांडे के बीच है। वहां से पीस पार्टी एवं निषाद राज पार्टी के उम्मीदवार अजय सिंह सिपाही भी उम्मीदवार हैं। अजय सिंह सिपाही कटेहरी ब्लाक के प्रमुख हैं। लालजी वर्मा इसके पहले वर्ष 2012 में यहां से चुनाव लेड़ चुके हैं और वह सपा के शंखलाल मांझी से चुनाव हार चुके थे। शंखलाल अब जलालपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जगह फैजाबाद जिले के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक जयशंकर पांडे को पार्टी ने टिकट दिया है। भाजपा ने भीटी ब्लाक के अवधेश दुबे को टिकट दिया है।

भाजपा में टिकट को लेकर काफी घमासान था। लिहाजा वंचित लोग पार्टी के उम्मीदवार का विरोध भी कर रहे हैं। इस विरोध को रोकने के लिेए संगठन के बड़े नेताओं ने वंचित दावेदारों का मनाने का भी प्रयास किया है।टांडा विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक अजीमुल हक पहलवान को फिर टिकट मिला है और बसपा ने अकबरपुर के निवासी मनोज वर्मा को उतारा है। भाजपा ने संजू गुप्ता को टिकट दिया है। यहां सपा, बसपा और भाजपा में कड़ा मुकाबला है। यहां भाजपा कभी भी चुनाव जीत नहीं सकी है।जलालपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा ने कैबिनेट मंत्री शंखलाल मांझी को उतारा है। वही भाजपा ने डॉक्टर राजेश सिंह तो बसपा ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है। जलालपुर विधानसभा सीट से वर्ष 1996 में पहली बार बसपा का खाता दिवंगत रामलेखन वर्मा ने खोला था। आलापुर सुरक्षित विधानसभा सीट पर सपा उम्मीदवार चंद्रशेखर कनौजिया की मृत्यु के कारण चुनाव 9 मार्च को होने जा रहा है और सपा ने उनकी विधवा संगीता कनौजिया को टिकट दिया है। उन्होंने नई अधिसूचना के तहत अपना नामांकन भी दाखिले कर दिया है। यहां से पूर्व विधायक त्रिवेणी राम की बहू अनीता कमल भाजपा की उम्मीदवार हैं और वहीं पहली दफा चुनाव मैदान बसपा ने पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त को उतारा है। यहां बसपा नेता सतीशचंद्र मिश्र सभा को संबोधित कर चुके हैं और 23 फरवरी को शिवबाबा स्थल पर बसपा प्रमुख मायावती की भी सभा होने वाली है।

First Published on February 21, 2017 3:35 am