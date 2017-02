उत्तर प्रदेश चुनाव: केवल जुमला उछालने के लिए मुंह खोलते हैं भाजपा नेता- अखिलेश यादव

यूपी के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। (PTI Photo by Nand Kumar/File)

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में जहां भी जाते हैं वो अलग-अलग बातें करते हैं। बनारस जाते हैं तो कहते हैं कि गंगा मैया ने उन्हें बुलाया है। दूसरी जगह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने उनको गोद ले लिया है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश की धरती अगर परायो को गोद लेगी तो हम जैसे इस धरती मां के असली लाल क्या करेंगे। अखिलेश ने शनिवार को जालौन जिले की तीन विधानसभा सीटों पर सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए टाउन हाल मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं का मुंह केवल झूठ बोलने या कोई नया जुमला फैलाने के लिए खुलता है। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का कदम ऐसी ही शोशेबाजी के तहत उठाया गया है। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के तीन उद्देश्य बताए थे, कालेधन को बाहर निकालना, भ्रष्टाचार खत्म करना और कश्मीर में अंतकवाद की रोकथाम। उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या इनमे से एक भी उद्देश्य हासिल हुआ। अखिलेश ने कहा कि नोटबंदी ने लोगों को लाइन में लगा दिया। कई गरीबों को इसके कारण अपनी जान गवानी पड़ी। केंद्र ने इनमें से किसी के अनाथ परिवार की मदद की जहमत नहीं उठाई। समाजवादी पार्टी की सरकार ही उनकी मदद के लिए आगे आई क्योंकि यह सरकार पीड़ितों के आंसू पोछने का फर्ज निभाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि लाइन में लगे एक गर्भवती महिला ने तो बच्चा ही जन दिया। बैंक स्टाफ ने उसका नाम खजांची नाथ रखा है। उनका यह खजांची लोकप्रियता में भाजपा के सारे नेताओं को पीछे छोड़ गया है। खजांची की जितनी फोटो छपी उतनी फोटो आज तक किसी भाजपा नेता की नहीं छपी है।

सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा के लोग गठबंधन से घबराए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस से समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद प्रदेश में दोबारा हमारी सरकार बनने को लेकर जो थोड़ी-बहुत दुविधा थी, वह भी खत्म हो गई है। उन्होंने कहा कि यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीटें दे दी है। यह बात सही है लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा दिल बड़ा है। बड़ा दिल रखने पर ही मजबूत गठबंधन बनता है। अखिलेश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से प्रदेश की पुलिस पर समाजवादी होने का आरोप लगाए जाने से आहत दिखे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग थाना चला रहे हैं लेकिन उन्होंने थानों की कार्यवाही की कमिया दुरुस्त करने के लिए 100 नंबर की योजना चलाई है। इससे दरोगा जी द्वारा घटना की सूचना देने के लिए फोन करने पर नंबर न उठाने या अभद्र जबाब देने की शिकायत खत्म हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही 10 मिनट के अंदर पुलिस के मौके पर पहुंच रही है। उन्होंने इस योजना को सरकार बनने पर और प्रभावी बनाने की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश चुनाव 2017: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किए पीएम मोदी पर हमले

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 4:08 am