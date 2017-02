उनके समर्थकों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है, अखिलेश का बिना नाम लिए चाचा शिवपाल पर निशाना

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने अपने चाचा शिवपाल यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। मंगलवार (31 जनवरी) को अखिलेश यादव ने कहा, ‘जो लोग लड़ाई में मेरे साथ नहीं हैं उनके लिए सपा में कोई जगह नहीं है। पार्टी के ही कुछ लोगों की वजह से लड़ाई हुई और कुछ लोग हमारा विरोध कर रहे हैं और हमारे द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों का भी विरोध कर रहे हैं।’ अखिलेश ने यह बात हाथरस में समाजवादी पार्टी की एक चुनावी रैली के दौरान कही। उन्होंने अपने पिता मुलायम के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन चुनावी पोस्टर्स और रैलियों में से मुलायम गायब हैं। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस से हुए गठबंधन पर भी नाराजगी जता चुके हैं। उन्होंने कहा था कि सपा को जीत के लिए किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। वह सपा-कांग्रेस के लिए रैली करने से भी मना कर चुके हैं।

इससे पहले अखिलेश ने एटा जिले में भावनात्मक भाषण दिया था। वहां उन्होंने कहा था कि यह चुनाव देश के साथ-साथ उनका भी भविष्य तय करेगा। उन्होंने कहा था, ‘पहला तो साइकिल के लिए ही लड़ना पड़ा, एक समय ऐसा लगा कि साइकिल हाथ से चली जाएगी, लेकिन साइकिल फिर मिल गई। सोचो कि ऊपर वाला भी हमारे और आपके साथ खड़ा हुआ है।’ उन्होंने यह भी कहा था कि पार्टी में हुई कलह की वजह से विपक्षियों को बोलने का मौका मिल गया था।

उत्तरप्रदेश में सात चरणों में चुनाव होने हैं। इसके लिए 11 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। यूपी के अलावा पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में चुनाव हैं।

First Published on February 1, 2017 10:46 am