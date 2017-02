उत्तर प्रदेश चुनाव: अखिलेश सरकार के दो मंत्री फैजाबाद में कड़े संघर्ष में फंसे

त्रियुग नारायण तिवारी

फैजाबाद जिले में अखिलेश यादव सरकार के दो मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के करीबी आठ बार के विधायक अवधेश प्रसाद इस बार मिल्कीपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में कड़े संघर्ष में फंस गए हैं। वहीं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी तेज नारायण पांडे पवन पांडे अयोध्या विधानसभा में कड़े संघर्ष के बीच चुनाव लड़ रहे हैं। अयोध्या से पहली बार किसी राजनीतिक दल ने अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारा है। बसपा ने बज्मी सिद्दीकी पर दांव लगाया है। बज्मी के समर्थन में अल्पसंख्यकों के घरों पर हाथी वाला नीला झंडा फहरा रहा है। इसे देखकर फैजाबाद आने पर सपा के आजम खान भड़क उठे और वह जनसभा में बोलते-बोलते मंच छोड़कर जाने लगे। फिर अनुनय-विनय पर लौटे तो कहा यदि भाजपा को वोट देना है तो दें, लेकिन बसपा के रास्ते भाजपा को मजबूत न करें।

भाजपा ने अयोध्या से वेदप्रकाश गुप्ता को टिकट दिया है। भाजपा ने फिर 27 साल बाद किसी व्यापारी को टिकट दिया है। इसके पहले हमेशा से ही इस क्षेत्र से व्यापारी ही जनप्रतिनिधि चुना जाता रहा है। सपा से विद्रोह करके बंसीलाल यादव बहुजन मुक्ति पार्टी से और सूर्यकांत पांडे कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं।अयोध्या विधानसभा सीट पर भाजपा इस बार पुरानी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए जी-जान से जुट गई है। पार्टी के स्टार प्रचारक कलराज मिश्र, राजनाथ सिंह जनसभा संबोधित कर चुके हैं। गोसाईगंज विधानसभा सीट से दो बाहुबली आमने-सामने हैं। सपा ने अपने विधायक अभय सिंह पर फिर दांव लगाया है।

वहीं पर भाजपा-अपना दल गठबंधन से खब्बू तिवारी को टिकट मिला है। दोनों ही बाहुबली की श्रेणी में बताए जाते हैं। बसपा ने पूर्व मंत्री धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया है। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा से जीतेंद्र सिंह उर्फ बबलू, भाजपा से शोभा सिंह चौहान, सपा से विधायक आनंद सिंह यादव चुनाव मैदान में हैं। आनंद सिंह यादव अपने पिता मित्रसेन यादव के काम पर भी वोट मांग रहे हैं, वहीं पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रहे मुन्ना सिंह चौहान की विधवा शोभा सिंह सहानुभूति की लहर का फायदा उठाने में जुटी हुई हैं। वह रालोद छोड़कर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं।

शोभा सिंह चौहान एक बार ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं। शोभा के पक्ष में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, कांग्रेस से भाजपा में आई रीता बहुगुणा जोशी, भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र, सांसद योगी आदित्यनाथ जनसभा संबोधित कर चुके हैं। सपा प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सभा कर चुके हैं।

रुदौली विधानसभा क्षेत्र मुसलिम बहुल है। वहां से सपा ने पूर्व विधायक रुश्दी मियां को मैदान में उतारा है। वहीं पर भाजपा ने अपने विधायक रामचंद्र यादव और सपा ने फिरोज खान गब्बर को टिकट दिया है। गब्बर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्षेत्र में सांसद योगी आदित्यनाथ की जनसभा हो चुकी है। सपा की तरफ से आजम खान, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर चुके हैं।

First Published on February 27, 2017 2:46 am