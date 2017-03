उत्तर प्रदेश चुनाव: भाजपा का है मुख्यमंत्री के लिए ‘सोशल इंजीनियरिंग’ पर ध्यान

उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बहुमत के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुख्यमंत्री पद के नाम चुनने की प्रक्रिया में शिद्दत से जुट गया है। जिस ‘सोशल इंजीनियरिंग’ के हुनर से भगवा पार्टी ने विपक्षी दलों का सफाया किया है, उसके गणित का ध्यान मुख्यमंत्री चुनते समय रखा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के साथ ही जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी की पसंद सर्वोपरि होगी। चुनाव नतीजे आने के बाद से ही भाजपा का शीर्ष नेतृत्व नामों पर विचार करने में जुट गया है। केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के नाम छनकर सामने आए हैं। प्रारंभिक दौर के मंथन में शामिल रहे एक वरिष्ठ नेता ने जनसत्ता को बताया, ‘केंद्रीय नेतृत्व को जमीनी हकीकत की फीडबैक देने और रणनीति तय करने में दोनों की अहम भूमिका रही।

अन्य नाम भी चर्चा में रहे

इन नामों के अलावा लखनऊ के मेयर और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, योगी आदित्यनाथ के नाम भी चर्चा में रहे हैं। दिनेश शर्मा को 2014 में पार्टी का राष्ट्रीय सदस्यता प्रभारी बनाया गया। जिसके बाद सदस्यों के मामले में भाजपा ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। अमित शाह से उनकी करीबी है और उन्हें गुजरात का प्रभारी जैसी अहम जिम्मेदारी दी गई। इसी तरह श्रीकांत शर्मा को अमित शाह और अरुण जेटली का करीबी माना जाता है। योगी आदित्यनाथ को पूर्वांचल का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। भाजपा ने उनकी छवि का जमकर इस्तेमाल अबकी बार किया। लेकिन संगठन में कई स्तर पर उनके लिए चुनौतियां मानी जा रही हैं। अपनी पारिवारिक विरासत के चलते सिद्धार्थनाथ सिंह भी अहम जिम्मेदारी के दावेदार माने जा रहे हैं। वे इलाहाबाद पश्चिम से जीते हैं। उनके चाचा चौधरी नौनिहाल सिंह इसी सीट से तीन बार विधायक रह चुके हैं।

मौर्य के जरिए नए समीकरण

दूसरी ओर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के कद में 2014 के लोकसभा चुनाव में सफलता के बाद जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश में ‘सोशल इंजीनियरिंग’ के नए समीकरण गढ़ने में उनकी अहम भूमिका मानी जा रही है। पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाताओं को भाजपा लगातार फोकस कर रही है और 2019 में भी पार्टी का फोकस 54 फीसद अन्य पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक पर रहेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि और शाह-मोदी की जोड़ी का पसंदीदा नेता केशव प्रसाद मौर्य को माना जाता है। उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को भाजपा का पहला विकल्प माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की अनौपचारिक बैठक में ये दोनों एक दिल्ली से भेजे गए केंद्रीय नेता शामिल हुए। रविवार को नई दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक में संभावना है कि मुख्यमंत्री के नाम पर स्थिति स्पष्ट हो जाए। पार्टी के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी ओम माथुर के अनुसार, नए मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होगी कि वे लोगों की खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करें और गुंडागर्दी खत्म करें। पार्टी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के अनुसार, ‘लोगों ने भाजपा की नीतियों, अमित शाह की रणनीति और मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। मुख्यमंत्री के चयन में इस भरोसे का ध्यान रखा जाएगा।’

भाजपा ने तैयार की वोटों की नई पूंजी

भारतीय जनता पार्टी ने हमलावर अंदाज में वोटों के पारंपरिक गढ़ ध्वस्त किए हैं। विधानसभा चुनाव में अहम राज्य उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में केंद्र में सत्ताधारी पार्टी ने विपक्षी पार्टियों के वोट बैंक में कतरब्योंत कर अपना पुख्ता जनाधार तैयार किया। अगड़े और दलित एकजुट हुए हैं। मुसलिम महिलाओं का बहुसंख्यक वोट भाजपा को गया है। सोशल इंजीनियरिंग की नई परिभाषा सामने आई है। विपक्षी दलों के बीच घरेलू और आपसी घमासान से उकताए मतदाताओं ने इस परिभाषा को स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड ने 2015 में बिहार में हुई हार को भुलाने में भाजपा की मदद की है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, इस बार भाजपा के लिए सफल राजनीतिक प्रयोग की भूमि बना है। ठीक उसी तरह जैसे राम लहर पर सवार होकर 1991 में 221 सीटें लेकर पार्टी सत्ता में आ गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में 42 फीसद वोट भाजपा को मिले थे। अबकी इस आंकड़े में गिरावट आई है, लेकिन बिखरा विपक्ष इस गिरावट का लाभ नहीं ले सका। भाजपा ने इस दफा 39.6 फीसद वोट लिए हैं।

अपना दल और अन्य सहयोगी दलों को मिलाने से यह आंकड़ा 41.3 फीसद हो रहा है। उत्तराखंड में भाजपा ने बसपा का वोट खींचा है। भाजपा को 46.5 फीसद वोट मिले हैं। बसपा 17 की जगह सात फीसद पर सिमट गई है। दूसरी ओर, कांग्रेस को 33.6 फीसद वोट मिले हैं। ॉ नोटबंदी और मूल्यवृद्धि जैसे अहम मुद्दे विपक्ष भुना नहीं पाया और ‘हर हर मोदी, घर-घर मोदी’ के नारे के साथ भाजपा अति पिछड़ा वर्ग और दलितों में घुसपैठ कर गई। खासकर, गैर यादव पिछड़ी जातियों में। साथ ही बसपा के भी दलित वोट बैंक के बड़े हिस्से को भाजपा ने कुतर लिया। उत्तर प्रदेश के मतदाता वर्ग में 44 फीसद अन्य पिछड़ा वर्ग का है, दलित 21 फीसद, मुसलिम 19 फीसद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग में यादव प्रभावशाली रहे हैं। लेकिन दो सौ से ज्यादा गैरयादव जातियों की आबादी यादवों से दोगुनी है। ये कुर्मी, कोइरी, लोध, जाट, सुनार, दलितों में पासी, खटिक, वाल्मीकि, जाटव हैं जो बसपा का साथ देते रहे हैं। भाजपा ने गैर जाटव और गैर यादव वोटों में सेंध लगाई है। जातिगत समीकरण के इतर भाजपा को युवा मतदाताओं में से अधिकतर वोट मिले हैं। बसपा ने अपनी सर्वजन नीति को किनारे रखकर दलित और मुसलिम समीकरण गढ़ने की कोशिश की। वे राज्य की 40 फीसद आबादी पर दांव लगा रही थीं। लेकिन इससे उनका अपना पारंपरिक वोट खिसक गया और भाजपा की ओर चला गया। सपा – कांग्रेस का यादव-मुसलिम और अगड़ी जातियों को एकजुट करने का दांव नाकाम हो गया। भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत अगड़ी, गैर यादव अन्य पिछड़ी जातियों और यादव, दलितों में घुसपैठ की।

समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन बेशक हुआ, लेकिन दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा पार्इं। उदाहरण के लिए, अमेठी सीट से भाजपा की गरिमा सिंह को 60,188 वोट मिले, सपा के गायत्री प्रसाद को 55419 वोट, बसपा के रामजी को 27883 वोट और कांग्रेस की अमिता सिंह को 19527 वोट मिले। यहां गठबंधन के बावजूद कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार आमने-सामने रहे। दूसरा उदाहरण लखनऊ कैंट सीट का है। वहां भाजपा के टिकट पर पूर्व कांग्रेस डॉ. रीता जोशी बहुगुणा को 95402 वोट मिले, सपा की अपर्णा यादव को 61606 वोट और बसपा के योगेश दीक्षित को 26036 वोट मिले। वर्ष 2012 में सपा ने 29.15 फीसद वोट लिए थे और 224 सीटें जीती थी। इस बार पारिवारिक कलह का असर नतीजों पर है। सपा 22 फीसद पर सिमट गई है। बचा वोट भाजपा ले गई। बसपा ने 25.91 फीसद वोट लिए थे और 80 सीटें जीती थीं। इस बार पार्टी का वोट 22 फीसद तक सिमट गया है। कांग्रेस 11.63 फीसद वोट पाकर 28 सीटें जीती थी। अब वह 6.3 फीसद पर सिमट गई है। मुसलिम वोटों के लिए आपस में लड़ रहे सपा-बसपा अपने पारंपरिक वोटरों को भाजपा की ओर जाने से नहीं रोक सके। देवबंद जैसे मुसलिम बहुल इलाकों में भाजपा को भारी सफलता मिली है। मुसलिम दलित महिला वोटरों का साथ भाजपा को मिला है। उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, तीन तलाक का मुद्दा महिला को लुभाने में सफल रहा।

First Published on March 12, 2017 3:44 am