उत्तर प्रदेश 2017: मतगणना की तैयारियों में जुटा प्रशासन, कर्मचारियों के मोबाइल फोन ले जाने पर रोक

शाहजहांपुर विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कण सिंह चौहान ने इस काम में लगाए गए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना कक्ष में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रानिक डिवाइस यहां तक की मोबाइल फोन तक ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा। विकास भवन सभागार में हुए प्रशिक्षण में जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि कर्मचारी 11 मार्च को सुबह साढ़े छह बजे तक मतगणना स्थल पर पहुंच जाएं। किस कर्मचारी की किस टेबल पर ड्यूटी है उसकी जानकारी कर लें। प्रत्येक मतगणना कर्मी अपना ड्यूटी कार्ड और परिचय पत्र अवश्य साथ में लाएं। उन्होंने कहा कि दोनों ही अभिलेख जरूरी हैं। एक अभिलेख लाने वाले को लापरवाह मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना बड़ा ही संवेदनशील कार्य है। इसको धैर्य, शिष्टता व ईमानदारी के साथ करें। ट्रेनर जसपाल स्ािंह ने ईवीएम से वोटों की गिनती का प्रशिक्षण दिया। सीडीओ टीके शिबू ने बताया कि कोई भी कर्मचारी अपने साथ कोई वस्तु नहीं लाएगा। गेट पर चेंकिग होगी।

कर्मचारियों को खाने, नाश्ता, पानी आदि मतगणना हाल में ही दिया जाएगा। सभी मतगणना कर्मी मतगणना की गोपनीयता बनाए रखेंगे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की गणना आरओ टेबल पर होगी उम्मीदवार के नाम के आगे सही या गुणे का निशान तो मतपत्र वैध कर्मचारियों वैध व अवैध मतपत्रों को अलग-अलग रखना होगा 11 मार्च को सुबह आठ बजे से विधानसभाओं की मतगणना का कार्य शुरू होगा सुनिश्चित करेंगे कि जिस टेबल की गणना कर रहे हैं। संबंधित ईवीएम उसी टेबल की है। कर्मचारी स्टेशनरी, पेन, पानी, माचिस, बीड़ी, सिगरेट, पान, व पान मसाला नहीं ले जा सकेंगे। कर्मचारियों को ईवीएम में लगी सभी सीलें मतगणना एजेंटों को दिखाना जरूरी होगा कर्मचारी पीठासीन अधिकारी के फार्म-17 सी से मिलान अवश्य करेंग। ईवीएम में लगी सभी सीलें मौजूद व सही हैं या नहीं इसको देखेंगे इसका प्रमाण पत्र भी सभी मतगणना एजेंटों से पूरे नाम सहित हस्ताक्षर का लें। मशीन का रिजल्ट दबाने के बाद उसे ऐसे रखें कि एजेंटों को भी संख्या दिखाई पड़े।

मतगणना केंद्रों की व्यवस्था को दुरुस्त करने के आदेश : उप जिला निर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त सर्वेश कुमार ने रोजा मंडी स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर सुरक्षा इंतजामों के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। जहां पर कमी लगी संबंधितों को उसे दूर करने के निर्देश भी दिए।

मंडी परिसर स्थित सीडब्ल्यूसी गोदामों में पहुंचे सर्वेश कुमार ने मतगणना कक्षों को देखा। उन्होंने विधानसभा के मुताबिक बनाए गए एक-एक कक्ष को देखा। साथ में मौजूद अधिकारियों को बेरिकेडिग के साथ ही जाली लगवाने व अन्य व्यवस्थाओं को कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को मतगणना होनी है। दस मार्च तक सभी इंतजाम पूरे कर लें। किसी भी तरह की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसके बाद वह कंट्रोल रूम भी गए। उन्होंने कहा कि यहां पर इंटरनेट सेवाएं सही से काम करें। इसके बाद उन्होंने पूरे परिसर में किए गए सुरक्षा इंतजामों का भी जायजा लिया। इस दौरान मंडी समिति सचिव संजय स्ािंह वा अन्य संबंधित अधिकारी भी साथ में मौजूद रहे।

First Published on March 9, 2017 5:00 am