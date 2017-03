उत्तर प्रदेश चुनाव: अंतिम फेस में मणिपुर में 86%, यूपी में 60% रहा मतदान, शनिवार को आएंगे नतीजे

मणिपुर में बुधवार को हुए दूसरे और अंतिम चरण के वोट पड़े जहां 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए कुल मिलाकर 86 फीसद लोगों ने मतदान किया। इस चरण में राज्य की कुल 60 में से 22 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। उधर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के सातवें और अंतिम चरण के लिए बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी समेत सात जिलों की 40 सीटों पर 60.03 फीसद मतदान हुआ। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक कुमार देवांगन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तामेलोंग विधानसभा क्षेत्र के कुछ चुनाव केंद्रों के बाहर हिंसा की छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि चंदेल विधानसभा सीट में कुछ स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नुकसान पहुंचाए जाने की खबरें मिलीं हैं। लेकिन कुछ समय के भीतर ही ईवीएम बदल दी गईं।

घाटी के थाउबल और पर्वतीय उखरुल, चंदेल, तामेलोंग और सेनापति जिलों की 22 विधानसभा सीटों के लिए बुधवार को मतदान हुआ। राज्य विधानसभा की 38 सीटों के लिए चार मार्च को हुए पहले चरण के मतदान में 84 फीसद मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।निर्वाचन आयोग के अनुसार वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र की 40 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश सिंह, पारसनाथ यादव, अजय राय, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, बाहुबली मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतउल्लाह अंसारी और जेल में बंद माफिया मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह समेत कुल 535 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में बंद हो गया। इस बार उप्र विधानसभा चुनाव के सातों चरणों में 60.76 फीसद मतदान हुआ। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में 59.48 फीसद मतदान हुआ था। इस बार पहले चरण में 64.22 फीसद, दूसरे दौर में 65.16 फीसद, तीसरे चरण में 61.16 फीसद, चौथे चरण में 60.37 फीसद, पांचवें दौर में 57.37 फीसद और छठे चरण में 57.03 फीसद मतदान हुआ था।

जौनपुर से मिली खबरों के मुताबिक मतदाताओं को वाहनों से मतदान बूथ तक ले जाने के आरोप में जाफराबाद सीट से भाजपा उम्मीदवार हरेंद्र प्रताप सिंह और चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सिंह ने इस आरोप को गलत बताया है। नक्सल प्रभावित दुद्धी, राबर्ट्सगंज और चकिया सीटों पर क्रम से 62, 58 और 59 फीसद मतदान हुआ। इन सीटों पर मतदान सुबह सात से शाम चार बजे तक था, जबकि अन्य सभी मतदान केंद्रों पर सुबह सात से शाम पांच बजे तक हुआ। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 40 सीटों में से 23 पर सपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि बसपा को पांच, भाजपा को चार, कांग्रेस को तीन और अन्य को पांच सीटें मिली थीं। सातवें चरण के चुनाव में 64.76 लाख महिलाओं समेत लगभग 1.41 करोड़ मतदाताओं के वोट डालने के लिए कुल 14,458 मतदान बूथ बनाए गए थे। इस चरण में भाजपा 32 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी जबकि चार-चार सीटें इसने अपने सहयोगी अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी थीं। बसपा ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। सपा 31 सीटों पर है तो उसकी गठबंधन सहयोगी कांग्रेस नौ सीटों पर लड़ रही है।

First Published on March 9, 2017 2:25 am