प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियां हुई अलर्ट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को मऊ में एक जनसभा रैली को संबोधित करने आ रहे हैं। इसी बीच मऊ के एसएसपी ने काफिले पर आतंकी हमले की आशंका जताया है। यूपी पुलिस को भेजे इनपुट में एजेंसियों ने कहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले पर रॉकेट लांचर या विस्फोटक भरे वाहन से हमला किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कल छठे चरण कै मतदान से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा करने मऊ आ रहे हैं। मऊ के एसएसपी रविंद्र सिंह ने बताया कि जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि मोदी के काफिले पर रॉकेट लांचर से हमला हो सकता है। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में लश्कर-ए-तोएबा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों से सम्बन्धित कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था, फिर भी वर्तमान में इन क्षेत्रों में ऐसे लोंगो की उपस्थिति से इनकार नहीं किया जा सकता है।

एएसपी ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतंकी संगठन बेहद सक्रिय हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आतंकी संगठन के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दे सकते हैं। अधिकारियों को संदेह है कि पीएम मोदी को गुजरात के पूर्व गृह मंत्री के फरार हत्यारों से भी खतरा है। पुलिस ने बताया कि रसूलपती और उसके दो सहयोगी जो पाकिस्तान में बैठे है वह प्रधानमंत्री के काफिले पर रॉकेट लांचर से या विस्फोटक से हमला करने की योजना बना रहे हैं।

Information of threat to life to PM during his Mau visit from Rasool Pati (Haren Pandya murder accused): Mau ASP, RK Singh pic.twitter.com/s8e0t5TORC

— ANI (@ANI_news) February 26, 2017