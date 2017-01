प्रचार में प्रियंका, समर्थकों में उत्साह

स्वामीनाथ शुक्ल

प्रियंका गांधी का नाम कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में है।कांग्रेस की इस घोषणा से उसके समर्थक बेहद खुश हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के ऐसे दौर में सक्रिय हुई हैं जब उसके पास नाम छोड़कर संगठन से सरकार तक कुछ भी नहीं बचा है। प्रियंका के हर कदम पर चुनौती खड़ी है। लेकिन कांग्रेसियों को प्रियंका से चमत्कार की बड़ी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के चुनावी गठबंधन को लेकर प्रियंका और कांग्रेस दोनों सुखिर्यों में हंै। जबकि पहले कांग्रेस का नाम लेने वाले कम थे। लेकिन गठबंधन के बाद अमेठी रायबरेली की दस सीट पर फंसे पेच को लेकर कांग्रेस खबरों में हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस दोनों का अमेठी रायबरेली से सम्मान जुड़ा है। जिससे अमेठी रायबरेली की सभी दस सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए निकल पड़ी है। इसके लिए अमेठी में राहुल गांधी के प्रतिनिधि चंद्रकांत दूबे और रायबरेली में सोनिया गांधी के प्रतिनिधि केएल शर्मा डेरा जमाए हैं। इन दोनों का एक ही जवाब है कि अमेठी और रायबरेली की सभी सीटों पर कांग्रेस इस बार जीतकर सदन जाएगी। यही वजह है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और कांग्रेस की टीम दिनरात चुनाव प्रचार में जुटी है।

नामांकन के बाद राहुल सोनिया और प्रियंका भी यहां के चुनाव प्रचार में आएंगे। प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली में दो सौ नुक्कड़ सभाएं करेंगी। इसी बीच वे रोड-शो और पदयात्रा भी करेंगी। कांग्रेस सूत्रों की माने तो प्रियंका 10 फरवरी से 25 फरवरी तक अमेठी और रायबरेली में डेरा जमाएंगी। अमेठी में 27 फरवरी को मतदान होना है। इसके पहले प्रियंका कांग्रेस के सभी दस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। इस बीच बिखरे कांग्रेसियों को जोड़कर बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर के पदाधिकारियों से बैठक भी करेंगी। इसके बाद कार्यकर्ताओं से चुनावी जीत का फार्मूला भी साझा करेंगी। अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रचार के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजबब्बर, गुलाम नबी आजाद, डॉ संजय सिंह, प्रमोद तिवारी जैसे बड़े नेता के भी आने की खबर है। फिलहाल सबकी नजर अमेठी रायबरेली की दस विधानसभा सीटों पर फंसे पेंच के समाधान पर है।

कांग्रेस की अमेठी सीट पर कांग्रेस में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉ संजय सिंह की रानी अमीता सिंह है। रायबरेली सीट के लिए बाहुबली विधायक अखिलेश प्रताप सिंह की बेटी अदिति सिंह हैं। अदिति सिंह रायबरेली में कांग्रेस से विधायक बनने के लिए अमेरिका से नौकरी छोड़कर आई हैं। इनका भी चुनाव प्रचार चरम पर है। अखिलेश सिंह और अमीता सिंह गांधी परिवार के विपरीत भी विधायक बन चुके हैं। अखिलेश यादव अमेठी रायबरेली में पांच उम्मीदवार दे चुके हैं जिससे साफ जाहिर है कि अमेठी रायबरेली में तालमेल न होने पर सपा-कांग्रेस आमने-सामने हो सकती है। बाकी सीटों पर तालमेल बना रहेगा।

First Published on January 26, 2017 1:40 am