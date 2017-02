UP Elections 2017: रैलियों से गायब हैं सोनिया और प्रियंका गांधी, पूछे जाने पर कांग्रेसी नेता ने कहा- उनकी फोटो लगाकर भी जीत जाएंगे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी भी प्रचार करने में अपना जोर लगा रही है लेकिन पार्टी एक अजीब ही दौर से गुजर रही है। कई जगहों पर पार्टी प्रचार तो कर रही है लेकिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की गैरमौजूदगी के चलते लोकल नेताओं को उनके फोटो लगाकर प्रचार करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी-रायबरेली में प्रचार के लिए नहीं पहुंच पा रही हैं तो पार्टी नेताओं का कहना है कि वह उनकी फोटो लगाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। गौरतलब है चुनाव से कुछ समय पहले ऐसी खबरें आ रही थीं कि प्रियंका पार्टी का जोरदार तरीके से प्रचार करेंगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्षेत्र के नेतोओं का कहना है कि 2012 (विधानसाभ चुनाव) और 2014 (लोकसभा चुनाव) में प्रियंका ने ब्लॉक लेवल की मीटिंग्स की थी जबकि अब स्थिति एकदम उलट है। वहीं राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं लेकिन वह सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों तक पहुंच सके हैं।

सोनिया-प्रियंका के प्रचार न कर पाने की बात पर सरेनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह ने कहा, “ऊपर वाला जाने, क्या वजह है जो नहीं आ पा रहे, हम तो उनका फोटो लगाकर ही चुनाव जीत रहे हैं”। वहीं पार्टी के लिए एक और परेशानी की बात यह है कि कुछ सीटों पर कांग्रेस और एसपी के उम्मीदवार आमने-सामने खड़े हैं। रायबरेली के ऊंचाहार सीट से कांग्रेस के अजय पाल सिंह और सपा के मनोज कुमार पांडे आमने-सामने हैं। सिंह का कहना है कि वह दुखी हैं कि बातचीत होने के बावजूद सपा उन सीटों पर प्रचार कर रही है जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस के किसी बड़े नेता के क्षेत्रों में न पहुंच पाने की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यह पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।

प्रियंका ने बीते चुनाव (2012 और 2014) में पार्टी के लिए जोरशोर से प्रचार किया था लेकिन अभी स्थिति बदली हुई नजर आ रही है। बीते 17 फरवरी को प्रियंका गांधी रायबरेली के सदर विधानसभा की मीटिंग में मौजूद थी लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। 17 फरवरी की रैली में सिर्फ राहुल गांधी ने ही अपना भाषण दिया।

First Published on February 22, 2017 11:31 am