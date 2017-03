डिंपल यादव की कामयाबी से कांग्रेस में जलन, चुनाव बाद यूपी में कोई बड़ा रोल देंगे अखिलेश!

साल 2009 में लोकसभा उपचुनाव के दौरान डिंपल यादव ने राजनीति में कदम रखा था। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान डिंपल यादव किसी मजबूत राजनेता की तरह उभरकर सामने आई हैं। डिंपल यादव की जनसभाओं को देखकर कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी राजनीतिक क्षमताओं के बारे में शायद अखिलेश भी अंजान हैं। डिंपल यादव को पार्टी कैम्पेन के लिए प्रवक्ता पहले चरण की वोटिंग पूरी होने के बाद बनाया गया। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि डिंपल युवा और महिला वोटरों को आकर्षित करने में कामयाब होंगी क्योंकि इन दोनों के बीच वह “हिट” साबित हुई हैं। हालांकि डिंपल जनसभाओं में स्क्रिप्टिड भाषण पढ़ती हैं , लेकिन जनसभाओं में उनकी हाजिर जवाबी के भी खूब चर्चे हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सपा सरकार पर किए हमलों पर भी डिंपल यादव ने खूब पलटवार किए थे। पीएम पर निशाना साधते हुए डिंपल ने- “मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है”, “काम की बात करो, मन की बात नहीं” जैसे कई जुमले दिए थे जिनको काफी वाहवाही मिली थी। वहीं डिंपल यादव का “तुम्हारे भइया” (अखिलेश यादव) वाले बयान ने लोगों के बीच खूब वाहवाही लूटी। वहीं कई राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि डिंपल की इस सक्रियता से कांग्रेस परेशान है। डिंपल के लैमलाइट में आने से कांग्रेस काफी पीछे हो गई है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि प्रियंका गांधी गठबंधन की लहर बनाने का काम करेंगी। एक्सपर्ट्स की मानें तो डिंपल के आगे आने से कांग्रेस जलन में है।

कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि डिंपल की इस सक्रियता को देखते हुए अखिलेश यादव उन्हें राज्य की राजनीति में आने वाले समय में कोई बड़ी भूमिका निभाने के लिए दे सकते हैं। बीते शनिवार (5 मार्च) को डिंपल यादव मुलायल सिंह यादव के गढ़ आजमगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंची जहां पर लोग उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। इसी बीच उनका आने से पहले एक पार्टी नेता ने मंच से कहा “आपकी प्यारी भाभी तीन मिनट में पहुंच रही हैं”।

राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डिंपल लोगों से रिश्तों के जरिए कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। 2012 में राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान भी डिंपल ने अपने कैम्पेन की शुरुआत में कहा था- “एक भाभी, बहू और बेटी आपका (जनता) आशीर्वाद लेने आई है”। वहीं इस बार भी (9 फरवरी 2017) कानपुर में रैली के दौरान उन्होंने कहा- “अब आप लोग बताए मैं आपकी भाभी हूँ, आप लोग किसको जिताएंगे”।

First Published on March 5, 2017 9:29 am