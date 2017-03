सहयोगी आरजेडी का आरोप- नीतीश कुमार ने यूपी में बीजेपी को पहुंचाया फायदा, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले- एनडीए में लौट आए जेडीयू

यूपी के नतीजों का साइड इफेक्ट बिहार में दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि ‘नीतीश कुमार ने यूपी चुनाव ना लड़कर बीजेपी की मदद की है।’ लेकिन नीतीश से बगावत कर चुके उनके पुराने साथी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश को सलाह दी है कि, ‘आरजेडी के हाथों बार बार बेइज्जती झेलने से अच्छा है कि नीतीश एनडीए में लौट आएं।’ यूपी नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि, ‘यूपी में बीजेपी की जीत की कई वजहें हैं लेकिन दो साल की तैयारी के बाद भी नीतीश कुमार की पार्टी ने यूपी चुनाव नहीं लड़ा इससे बीजेपी को बहुत मदद मिली ।

रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि, ‘बीजेपी से नीतीश कुमार की नदजीकियां बढ़ रही हैं’ रघुवंश प्रसाद ने कहा कि, ‘नीतीश कुमार ने महागठबंधन के सदस्य आरजेडी और कांग्रेस से अलग रुख अख्तियार करते हुए नोटबंदी के पक्ष में बयान दिया था।’ आरजेडी नेता के दावों को नकारते हुए जेडीयू नेता के सी त्यागी ने कहा कि पार्टी ने यूपी चुनाव इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि यूपी में जेडीयू की ज्यादा बड़ा आधार नहीं था, इसके साथ ही एसपी-कांग्रेस ने अपने गठबंधन में जेडीयू को जगह नहीं दी थी इसलिए हमारा यूपी में चुनाव लड़ने का कोई तुक नहीं बनता था। हालांकि उन्होंने आरजेडी नेता पर चुटकी लेते हुए कहा कि, ‘आलोचना के बहाने के ही सही रघुवंश प्रसाद सिंह ने ये स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गये हैं।’ के सी त्यागी ने इन आरोपों को भी खारिज कर दिया कि नीतीश कुमार बीजेपी के नजदीक हो रहे हैं। के सी त्यागी ने कहा कि, ‘ऐसे मौक़े पर जब बीजेपी एक के बाद एक दूसरे राजनीतिक दलों पर हावी होती जा रही है नीतीश कुमार पीएम नरेन्द्र मोदी की चुनौती देने वाले एक मात्र नेता बनकर उभरे हैं।’

जेडीयू नेता के मुताबिक यूपी नतीजों के बाद गैर बीजेपी दलों को समझ जाना चाहिए कि 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले एक छतरी के नीचे आ जाएं जो, आम चुनाव में नरेन्द्र मोदी को चुनौती देने की हिम्मत रखता हो।वहीं हिन्दुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि, ‘अब वक्त आ गया है कि नीतीश कुमार को अपनी राजनीति को नयी दिशा देनी चाहिए, और आरजेडी के रोज़ाना अपमान से बचने के लिए उन्हें एनडीए के कुनबे में फिर से शामिल हो जाना चाहिए’।

विधानसभा चुनाव 2017: पांचों राज्यों के नतीजे आने के बाद किसने क्या कहा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 12, 2017 10:31 am