पंकज सिंह का हलफनामा- राजनाथ सिंह के बेटे के नाम एक रुपए की भी संपत्ति नहीं, बस एक डीवीवी गन और बहू के नाम तीन हथियार

गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने गौतमबुद्धनगर जिले की बीजेपी की नोएडा सीट से अपना नांमाकन कर दिया है। पंकज इस सीट पर सबसे गरीब उम्मीदवार हैं। उनके नाम एक रुपए की भी संपत्ति नहीं है। वैसे उनके नाम पर एक डीवीवी गन है और उनकी पत्नी के नाम पर एक रिवॉल्वर और दो पिस्टल हैं। अगर पढाई की बात करें तो पंकज एमए पास हैं। वैसे तो प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना नामांकन कर दिया है। इस सीट पर सपा के सुनील चौधरी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। उनके पास 14 करोड़ 80 लाख 30 हजार रुपए की संपत्ति है। सुनील ने बीकॉम सेकंड ईयर के बाद पढ़ाई छोड़ दी। नोएडा सीट से ही सीपीएम के उम्मीदवार गंगेश्वर दत्त के पास एक करोड़ चार लाख रुपए की प्रॉपर्टी है और वह नौंवी कक्षा तक ही पढ़े हैं। बीएसपी के करोड़पति उम्मीदवार रविकांत के पास एक करोड़ 88 लाख 55 हजार रुपए की संपत्ति है। रविकांत भी दसवीं क्लास तक ही पढ़ाई कर पाए।

जेवर के सभी उम्मीदवार ग्रेजुएट

गौतमबुद्धनगर की जेवर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां सब पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं और कम से कम ग्रेजुएट हैं। 6 करोड़ 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक धीरेंद्र सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं और वह पोस्ट ग्रेजुएट हैं। एसपी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह नागर के पास 2 करोड़ 15 लाख रुपये की संपत्ति है और वह बीए पास हैं। उनके पास चार कारें भी हैं। बीएसपी के वेदराम भाटी के पास 6 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति है और वह एमए पास हैं।

दादरी से तेजपाल सबसे अमीर उम्मीदवार

दादारी विधानसभा सीट से बीजेपी के तेजपाल नागर के पास दो करोड़ 61 लाख रुपए की संपत्ति है और वह एमए पास हैं। इसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार समीर भाटी भी एमए पास हैं और उनके पास दो करोड़ रुपए की संपत्ति है। वहीं बीएसपी के सतबीर सिंह गुर्जर इनमें सबसे कम अमीर हैं। उनके पास 83 लाख 94 हजार रुपए की संपत्ति है और वह दसवीं पास हैं।

करना पडे़गा 5 साल इंतजार

नोएडा और जेवर सीट से खड़े होने की तैयारी कर रहे दो लोगों को अब अगले विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। नामांकन दाखिल करने के निर्धारित समय से दो चार मिनट लेट होने के कारण वह अपना नामांकन नहीं कर पाए। रिटर्निंग अफसर ने उनका फॉर्म लेने से मना कर दिया। इनमें जेवर की विधानसभा सीट से आरएलडी के टिकट पर अपनी दावेदारी पेश करने पहुंचे सोनू मुस्तफा और नोएडा सीट से संयुक्त विकास पार्टी के टिकट की दावेदार लक्ष्मी सिंह थीं।

पंजाब: रैली के दौरान राजनाथ सिंह बोले- “वोट नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन जूता मत फेंकिए” देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 25, 2017 10:28 am