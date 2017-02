उमा भारती बोली- यूपी चुनाव में मुस्लिमों को टिकट देनी चाहिए थी, विधान परिषद में देंगे सीट

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में धर्म के नाम पर राजनीति करने को लेकर सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती आई हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बीजेपी पार्टी द्वारा एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को 2017 के विधानसभा चुनावों मे टिकट न देने पर अफसोस जताया है। इसके साथ ही उमा भारती ने कहा कि बेशक हमारी पार्टी ने एक भी मुस्लिम को इन चुनावों में टिकट न दिया हो लेकिन हम उन्हें विधान परिषद में सीट दे सकते हैं। ईटीवी में छपी खबर के अनुसार उमा भारती ने अफसोस जताते हुए कहा कि हमें मु्स्लिमों को सीट देनी चाहिए थी लेकिन हम इसमें असमर्थ रहे।

इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से बात करुंगी कि वे विधान परिषद में मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीट दें। अभी कुछ दिन पहले बहराइच में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उमा भारती ने कहा था कि हमारी पार्टी धर्म के नाम पर भेदभाव की राजनीति नहीं करती है लेकिन जहां पर मुस्लिम लड़कियों को वजीफा दिया जाता है वहीं हिंदुओ की बेटियों के साथ क्यों भेदभाव किया जाता है। हम चाहते हैं कि प्रदेश में हिंदुओं की बेटियों को भी उनकी ही तरह वजीफा मिलना चाहिए।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ज्यादातर मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर करती है क्योंकि साल 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में करीब 19.5 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है। वहां ऐसे में बीजेपी द्वारा एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देना पार्टी के लिए नुकासन दायक हो सकता है। आपको बता दें कि सोमवार (27 फरवरी) को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में पांचवें चरण के लिए 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान हो रहे हैं। इन 11 जिलों में करीब 1.84 करोड़ की आबादी है और यहां से सभी पार्टियों के 617 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज इन सबके भाग्य का फैसला मतदान पेटी में बंद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हो रहे इन विधानसभा चुनावों के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

First Published on February 27, 2017 10:47 am