उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव: सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पर हमला, बीजेपी के 9 कार्यकर्ता गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में 27 फरवरी को विधानसभा चुनावों के लिए पांचवे चरण के मतदान हो रहे हैं। जहां एक तरफ राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर तीखे बोल बोलकर वार कर रही हैं तो वहीं जानकारी मिली है कि बीजेपी पर समाजावदी पार्टी के फैज़ाबाद से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद पर जानलेवा हमला कराने का आरोप लगाया गया है। इस मामले में पुलिस ने बीजेपी के 9 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। अवधेश प्रसाद अखिलेश सरकार में केबिनेट मंत्री है और फैज़ाबाद की मिलकपुर सीट से सपा के प्रत्याशी हैं। अवधेश ने अपने ऊपर हुए हमले का आरोप इसी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी गोरखनाथ पर लगाया है। पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्याओं को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर रही है।

सोमवार (27 फरवरी )को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के पांचवे चरण के लिए 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान डाले जा रहे हैं। वैसे तो 52 सीटों पर मतदान होने थे लेकिन अंबेधकरनगर की अलापुर सीट से सपा के प्रत्याशी चंद्रशेखर कनौजिया की मृत्यु के बाद 9 मार्च तक के लिए इस सीट पर होने वाले मतदान को टाल दिया गया है। जहां एक तरफ पोलिंग बूथ पर लोग वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं वहीं दूसरी तरफ इन 11 जगहों में से अयोध्या और कटरा के कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी मिली है जिसके चलते लोग वहां पर अभी वोट नहीं डाल पा रहे हैं।

इन 11 जिलों में करीब 1.84 करोड़ की आबादी है और यहां से सभी पार्टियों के 617 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आज इन सबके भाग्य का फैसला मतदान पेटी में बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में खड़े प्रत्याशियों में 285 उम्मीदवारों के पास स्नातक की डीग्री है, 38 उम्मीदवार शिक्षित हैं तो वहीं 9 उम्मीदवार अनपढ़ हैं। गौरतलब है कि इस सीट से 2012 में सपा ने 52 में से 37 सीटों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस और बीजेपी को यहां से 5-5 सीटें मिली थी, तो वहीं बसपा को 3 और पीस पार्टी को 2 सीटें मिली थीं। उत्तर प्रदेश में हो रहे इन विधानसभा चुनावों के नतीजे 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

First Published on February 27, 2017 9:11 am