उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के सियासी दंगल में घमासान छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी और सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 104 सैटेलाइट छोड़ने का काम कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पंक्चर साइकिल को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि 11 मार्च को जब इन चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे तब अखिलेश यादव को पता चलेगा कि अच्छे दिन आ गए हैं।

रविवार को अपने प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि नतीजे आने के बाद सब को पता चल जाएगा कि बीजेपी की 2014 से भी बड़ी लहर 2017 के विधानसभा चुनावों में है। इसके बाद शाह ने कहा कि अखिलेश ये भांप गए थे कि उन्हें उत्तर प्रदेश में हार मिलेगी इसलिए उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अखिलेश पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रदेश में न तो किसान खुश हैं, न ही युवाओं को रोजगार दिया गया और न ही महिलाएं यहां पर खुद को सुरक्षित मानती हैं। अखिलेश सरकार ने इन मुख्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने प्रदेश में काम ही क्या किया है?

सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि इन दोनों पार्टियों नें इन 15 सालों में पूर्वांचल के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा और सिर्फ अपने फायदे के लिए आम जनता को लूटा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी पूर्वांचल से सांसद हैं इसलिए उन्होंने यहां के विकास के लिए ढाई करोड़ रुपए भेजे थे लेकिन उन्हें जनता तक नहीं पहुंचाया गया। इसके बाद शाह ने कहा कि 11 मार्च को नतीजे आने के बाद अच्छे दिन आएंगे और धर्म के नाम पर की जानी वाली सियासत का खात्मा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा और गन्ना किसानों को 14 दिनों के अंदर भुगतान किया जाएगा।

आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा था कि राहुल खाट सभाएं कर रहे थे, लेकिन मौका मिलते ही वह साइकिल पर कूदकर सवार हो गए। उन्होंने कहा था कि अब मुलायम सिंह यादव ने साइकिल पंक्चर कर दी है, जबकि शिवपाल सिंह यादव ने उसी साइकिल की चैन तोड़ दी है।

First Published on February 27, 2017 9:59 am