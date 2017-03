यूपी चुनाव नतीजे 2017: हार भांप कर गठबंधन से कन्नी काट रही सपा, कार्यालय से रातों-रात हटवाए राहुल गांधी के पोस्टर

विधानसभा चुनावों के नतीजें अंतिम चरण पर हैं और वहीं समाजवादी पार्टी को अपनी हार का अंदाजा लग गया है। इसके चलते सपा ने बीती रात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाधी के सभी पोस्टर लखनऊ ऑफिस से हटवा दिए। सपा ने कांग्रेस के साथ साझा केंपेन से खुद को अलग कर लिया है। समाजवादी पार्टी की नींव रखने वाले मुलायम सिंह और उनके बेटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच लड़ाई का एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के साथ गठबंधन करना रहा है। मुलायम सिंह नहीं चाहते थे कि कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन हो। उनका शुरु से कहना था कि सपा अकेले अपने दम पर प्रदेश में जीत हासिल कर सकती है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही जिसके कारण सपा ने कांग्रेस से किनारा कर लिया।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार को लेकर कई पब्लिक मीटिंग साथ में की थी। समाजवादी पार्टी द्वारा दिया जाना वाला नारा दो जवान नेता एक साथ जैसे कि गायब होता दिखाई दे रहा है। सभी एग्जिट पोल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बढ़त दिखा रहे हैं। कई पोल बीजेपी को 403 में से 211 सीटों पर जीत करने का दावा कर रहे हैं। वहीं इसी बीच यह खबर भी आई थी कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अपने प्रतिदवंद्धी बसपा की सुप्रीमों मायावती के साथ वह गठबंधन कर सकते हैं। मायावती ने इस बारे में कोई जवाब तो नहीं दिया लेकिन बीजेपी ने इस पर कहा कि इससे साबित होता है कि समाजवादी पार्टी का अंत होने जा रहा है।

वहीं कांग्रेस पहले ही 2014 के लोकसभा चुनावों में अपने गढ़ कहे जाने वाले राज्य को खो चुकी है, वहां ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद भी कांग्रेस को हार नजर आ रही है। इन चुनावों में कांग्रेस अब बहुत ही कमजोर नजर आ रही है क्योंकि सपा के कांग्रेस से किनारा करने के बाद ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस का प्रदेश में अपनी पहचान बरकरार रख पाएगी।

First Published on March 11, 2017 10:33 am