यूपी में जीत के दावों के बीच बीजेपी ने शुरू की सीएम कैंडिडेट की तलाश, केशव मौर्य का नाम सबसे आगे

उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच बीजेपी दावा कर रही है कि प्रदेश में बीजेपी 300 सीटों पर अपना कब्जा जमाकर प्रदेश में सरकार बनाएगी। फिलहाल बीजेपी ने किसी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है लेकिन अब बीजेपी सीएम पद के लिए सही और योग्य सीएम को ढूंढ रही है। सूत्रों की माने तो सीएम की दावेदारी के लिए कई नामों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनमें, प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री उमा भारती, मनोज सिंहा, योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और दिनेश शर्मा का नाम शामिल है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि इसमें पहले कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा के नाम पर भी विचार किया जा रहा था लेकिन अब उन्हें सीएम दावेदारी से हटा दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का सही दावेदार समझ रही है। इसके साथ संघ भी मौर्य को दूसरे सीएम उम्मीदवारों के मुकाबला ज्यादा मजबूत मान रही है। इन सबमें मौर्य की उम्र और तजुर्बा ज्यादा है इसलिए सीएम पद मौर्य के पक्ष में जाता दिख रहा है। वहीं बीजेपी के एक नेता ने कहा कि मनोज सिंहा राज्य की लंबे समय की गतिशील राजनीति मे फिट नहीं बैठते हैं। खैर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है या नहीं इसका पता तो 11 मार्च को नतीजे आने के बाद ही चलेगा। अगर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी का अध्यक्ष दल और संसदीय बोर्ड ही मुख्यमंत्री का सही दावेदार चुनेंगे।

इसी बीच बीजेपी दावा कर रही है प्रदेश में बीजेपी सरकार बनती है तो इसका सबसे बड़ा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत बनाता है। बीजेपी के प्रवक्ता चंद्र मोहन ने कहा कि 2014 में हुए लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी की यूपी में सरकार बनाने का मिशन बनाया गया था। प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी ने अन्य पार्टियों के मुकाबले ग्राउंड लेवल पर काम किया है। बीजेपी सामाजिक सच्चाईयों के प्रति काफी जागरुक है।

देखिए वीडियो - उत्तर प्रदेश चुनाव 2017: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किए पीएम मोदी पर हमले

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 10:37 am