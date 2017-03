यूपी चुनाव: अमित शाह ने कहा- 11 मार्च को चुनावों के नतीजे आने के बाद अखिलेश सरकार का होगा अंत

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों के बीच खूब जमकर बयानबाजी हो रही है। रविवार को अंबेडकरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा चुनावों के नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी का अंत हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 11 मार्च को नतीजे आते ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और अखिलेश सरकार समाप्त हो जाएगी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि एक तरफ कुंआ तो दूसरी तरफ खाई, चोरी, डकैती और लूट में उत्तर प्रदेश नंबर वन बन चुका है।

वहीं अमित शाह ने सपा प्रत्याशी और हत्या के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के बारे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रजापति पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा था, लेकिन एफआईआई दर्ज होने के बाद भी वह अपने लिए 6 दिन तक चुनाव प्रचार कर जनता से वोट मांगता रहा और उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार के आते ही प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जहां सरकार के ही लोग आरोपों से घिरे हों वहां जनता पर होते अपराधों को कौन रोकेगा। शाह ने कहा कि सपा-बसपा में गुंडों की भरमार है लेकिन बीजेपी में गुंडों की कोई जगह नहीं है।

कत्लखाने बंद कराने की बात करते हुए अमित शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में बैल, गाय के खून की नदियां बहने से रोकेगी और यहां पर दूध और घी की नदियां बहेंगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि सरकार पहले धर्म-जाति पूछती है तब वह लोगों में लैपटॉप बांटती है लेकिन बीजेपी सरकार धर्म के नाम पर होने वाले इस भेदभाव को खत्म कर देगी। प्रदेश में सबको एक समान रखा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तीन और चार वर्ग के बीच होने वाले इंटरव्यू को खत्म किया जाएगा जिससे कि कोई भ्रष्टाचार न कर सके।

अखिलेश सरकार पर हमला करते हुए शाह ने कहा कि जबसे हमारी केंद्र में सरकार बनी है तबसे यूपी को बहुत सी योजनाएं भेजी गईं लेकिन अखिलेश सरकार ने इन योजनाओं को पूरा नहीं किया और वे फिर केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाते हैं। शाह ने कहा कि प्रदेश में न तो किसानों के लिए कुछ किया जा रहा है और न ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ किया जा रहा है। प्रदेश में गन्ना किसानों को समय पर भुगतान नहीं किया जाता जिसकी वजह से किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

देखिए वीडियो - उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017: किसके बीच है मुकाबला, कौन रहा है विजेता जानिये

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 9:23 am