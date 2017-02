बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा – अखिलेश सरकार दलितों की पढ़ाई का पैसा मदरसों में लगाती है

उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार पर एक बार फिर हिंदुओं के साथ भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि यह सरकार दलितों के लिए दिए जाने वाले पैसों को मदरसों को देती है। वहीं बिजली देने में किए जाने वाले भेदभाव को लेकर आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में देवा शरीफ को सरकार 24 घंटे बिजली देती है लेकिन वहीं महादेव को बिजली नहीं दी जाती। इसके बाद उन्होंने कहा कि सरकार विकास के लिए दिए जाने वाले फंड को कब्रिस्तानों की दीवारें बनवाने पर खर्च कर देती है।

इसके बाद आदित्यनाथ ने बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) पर हमला करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ-साथ बसपा भी प्रदेश में हिंदुओं के साथ भेदभाव करती है। यह दोनों पार्टियां धर्म के नाम पर राजनीति करती हैं और दूसरों पर आरोप लगाती हैं। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे पहले इन दोनों पार्टियों द्वारा बढ़ाए गए हिंदु-मुस्लिम के भेदभाव को खत्म किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पर कहा कि हमारी सरकार के बनते ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जरूर होगा जिसके लिए हम सबको एक होकर इसके पक्ष में आवाज उठानी चाहिए। आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में अगर सपा-बसपा की सरकार बनती है तो वे राम मंदिर का निर्माण कभी नहीं कराएंगे और सिर्फ यहां पर कर्बला, कब्रिस्तान का ही निर्माण कराएंगे।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के फायरबांड कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पिछले 14 साल में सपा एवं बसपा ने प्रदेश में जंगलराज कायम किया है और बहुसंख्यक समाज को पीड़ा दी है। पिछले पांच साल में सपा की सरकार ने मुजफफरनगर, कानपुर आदि शहरों में केवल दंगे करवाये हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पांच चरण के चुनावों के लिए मतदान किए जा चुके हैं। प्रदेश में अभी तीन चरणों के लिए मतदान डाले जाने है। इन चुनावों के नतीजें 11 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

देखिए वीडियो - उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017: जानिए राज्य के लोगों की राय

First Published on February 28, 2017 9:25 am