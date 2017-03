यूपी: पांच साल में 50 फीसदी घट गए कांग्रेस के वोटर्स, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने लगभग ढाई गुना बढ़ा दिया भाजपा का वोट शेयर

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 11 मार्च को आ गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में भाजपा ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की, वहीं मणिुपर और गोवा में भी भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के आसार हैं। हालांकि पंजाब में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया। इन चुनावों में यूपी में भाजपा को मिले वोट शेयर से लेकर उम्मीदवारों की उम्र और वोट मार्जिन तक कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर लगभग ढाई गुना बढ़ा दिया है, साथ ही पांच साल में कांग्रेस के वोटर्स 50 फीसदी घट गए हैं।

2012 के विधानसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का वोट शेयर 15 फीसदी और कांग्रेस का 12 फीसदी रहा था, वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर बढ़कर 40 फीसदी और कांग्रेस का घटकर 6 फीसदी रह गया। हालांकि पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखें तो भाजपा का सबसे ज्यादा वोट शेयर 2014 के लोकसभा चुनावों में रहा। तब पार्टी का वोट शेयर 42 फीसदी रहा था।

पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में भाजपा का वोट शेयर दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। 2014 के लोकसभा चुनावों में यह सबसे ज्यादा रहा।

अन्य आंकड़ों की बात करें तो यूपी में इस बार 20 हजार या उससे ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीतने वालें उम्मीदवारों की संख्या 60 फीसदी से भी ज्यादा रही। 403 में से 245 उम्मीदवार ऐसे थे जो 20 हजार या उससे अधिक वोटों के अंतर से जीते। वहीं, 10-20 हजार के बीच वाले 81 उम्मीदवार रहे और सबसे कम 1000 वोटों के अंतर से जीतने वाले 8 उम्मीदवार रहे। 20 हजार या उससे अधिक वोटों के अंतर का आंकड़ा- पंजाब में 117 में से 40 उम्मीदवार, गोवा में 40 में से 1 उम्मीदवार, उत्तराखंड में 70 में से 9 उम्मीदवार और मणिपुर में 60 में से 2 उम्मीदवार ऐसे रहे।

उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी सीट ऐसी रहीं जहां विजेता की जीत का अंतर 20 हजार वोट या उससे ज्यादा रहा उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी सीट ऐसी रहीं जहां विजेता की जीत का अंतर 20 हजार वोट या उससे ज्यादा रहा

उम्मीदवारों की उम्र का आंकड़ा: सबसे ज्यादा उम्मीदवार 51-60 वर्ष के रहे

उत्तर प्रदेश: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा

उत्तराखंड: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा उत्तराखंड: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा

मणिपुर: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा मणिपुर: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा

गोवा: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा गोवा: 2017 विधानसभा चुनावों में उम्र के हिसाब से उम्मीदवारों का आंकड़ा

