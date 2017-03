1967 के बाद यूपी विधानसभा में सबसे कम मुस्लिम विधायक

विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने सीटों का तिहरा शतक लगा दिया है। वहीं सपा-कांग्रेस गठबंधन और बसपा औंधे मुंह गिर गईं। बीजेपी को जहां 325 सीट मिलीं वहीं बीएसपी को 19 और 54 सीटें मिलीं। लेकिन इन चुनावों में एक दिलचस्प बात यह सामने आई है कि इस बार सबसे कम मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे हैं। इस बार सिर्फ 23 मुस्लिम विधायक ही चुनाव जीत पाए हैं। जबकि 1967 के चुनावों में भी सिर्फ इतने ही मुस्लिम उम्मीदवारों को जीत मिली थी। बीजेपी ने इस चुनाव में अपने उम्मीदवारों में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था। लिहाजा जब इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं तो मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या खुद ही घट गई। 2012-17 के चुनावों में सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक यूपी की विधानसभा में थे। उन दौरान उनकी संख्या 68 थी। इस बार सपा की ओर से 17 विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं, जबकि बीएसपी के 4 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे हैं।

बता दें कि इन चुनावों में बीएसपी और सपा-कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका पहुंचा है। दो दशक तक उत्तरप्रदेश की राजनीति पर धाक रखने वाली सपा और बसपा का हश्र यह होगा, शायद ही उन्होंने कभी यह सोचा हो। बीएसपी को इस चुनाव में सिर्फ 19 सीटें ही मिली हैं, जबकि 2012 में उसे 80 सीटें मिली थीं। 1991 के बाद यह उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। तब पार्टी को महज 12 सीटें ही मिली थीं। वहीं समाजवादी पार्टी को कुल 47 सीटें ही मिलीं , जो उसे मिलीं अब तक की सबसे कम सीटें हैं। 2007 में सपा को 97 सीटें हासिल हुई थीं। एसपी का वोट प्रतिशत सिर्फ 21.8 प्रतिशत, जबकि बीएसपी का वोट प्रतिशत 22.2 प्रतिशत था। बीएसपी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं सपा ने 100 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थीं।

दूसरी ओर एक बार फिर कांग्रेस के लिए चुनाव बुरा सपना साबित हुए। आजादी के बाद कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में यह सबसे बदतर प्रदर्शन है। पार्टी को यूपी में सिर्फ 7 सीटें मिलीं और उसका वोट शेयर मात्रा 6.2 प्रतिशत रहा। पार्टी के कई नेताओं का मानना है कि बिना तालमेल और जमीनी स्तर पर काम के सपा से आखिरी लम्हों में गठबंधन करने का फैसला सही नहीं रहा। गठबंधन के बावजूद दोनों पार्टी के करीब 20 नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, क्योंकि इन उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस लेने से इनकार कर दिया था। इन सीटों में से कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, जबकि सपा दो जीतने में कामयाब रही, जिसमें अमेठी की गौरीगंज और रायबरेली की ऊंचाहार सीट शामिल है। बाकी की 18 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी अपना दल के खाते में गईं।

First Published on March 12, 2017 11:21 am