Breaking: सीटों के बटबारे को लेकर बीजेपी से नाराज हैं अनुप्रिया पटेल

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में हाल ही खबर आ रही है कि पार्टी की ओर से जारी तीसरी लिस्ट से अनुप्रिया पटेल नाराज हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक अपना दल सीट बटबारे को लेकर बीजेपी पार्टी से नाजार है। दरअसल, उनकी नाराजगी का कारण है चुनार, मानिकपुर और रोहनिया की तीन सीटें है। बता दें कि यहां पर अपना दल अपने प्रत्याशी चाहता था लेकिन बीजेपी ने वहां पर उसकी बजाए दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। जबकि इन तीनों सीटों पर अपना दल से बीजेपी से अपने प्रत्याशी उतारे के लिए सीटों की मांग की थी। ऐसे में यूपी की सत्ता में वापसी का सपना देख रही बीजेपी को चुनाव के पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। खबर मिली है अनुप्रिया पटेल जल्द ही बीजेपी पार्टी के हाईकमान से मुलाकात करेंगी।

