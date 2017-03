आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में यूपी के भदोही में पोलिंग बूथ पर महिलाओं के स्वागत के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया है। साथ ही बूथ को गुब्बारों से सजाया गया है। जो भी महिलाएं मतदान कर रही हैं उनको खाने के लिए नाश्ता भी दिया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इस तरह से महिलाओं के सम्मान के लिए जो इंतजाम किए गए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। इस तरह की बानगी प्रदेश में पहले नहीं देखी गई है। जिला निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक भदोही विधानसभा में कुल 414944 मतदाता हैं। इसमें 227368 पुरूष मतदाता और 187548 महिला मतदाता हैं। जनपद में कुल 1169 बूथ हैं जिसमें भदोही में 424 ज्ञानपुर में 383 और औराई में 302 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है।

#UttarPradeshpolls2017 Special arrangements for women at polling booth no 394 in Aurai (Bhadohi) #internationalwomensday pic.twitter.com/B6iASeivKI

— ANI UP (@ANINewsUP) March 8, 2017