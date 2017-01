सपा-कांग्रेस गठबंधन से कहीं खुशी और कहीं गम

सपा और कांग्रेस गठबंधन होने के बाद जिले की चार विधानसभा सीटों पर कांग्रेस व दो पर सपा के संभावित उम्मीदवारों के अरमानों पर मानों तुषारापात हो गया। आलाकमान के निर्देश पर सहयोगी दल के खाते में अपने समर्थकों के कितने वोट स्थानांतरित कराने का काम करते यह तो समय बताएगा। सपा ने उन्नाव में भगवंत नगर व मोहान विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर शेष अन्य विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी के मौजूद विधायकों को एक बार फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। जिससे उन्नाव में दो विधानसभा क्षेत्र भगवंत नगर व सुरक्षित सीट मोहान कांग्रेस के खाते में जाना निश्चित हो गया है। 2012 में अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा के बाद बनी लहर में भी सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र मोहान में सपा उम्मीदवार को हरा कर बसपा के राधेलाल रावत विधायक बने थे। यहां से सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सेवकलाल को अपना उम्मीदवार बनाया था लेकिन गठबंधन होने से बनी राजनीतिक समझ की वजह से सीट के साथ-साथ भगवंत नगर क्षेत्र के मौजूद विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाजपा में चले जाने से दोनों विधान सभा क्षेत्रों में कांग्रेसी चेहरों पर रौनक दोगुनी हो गई है।

कांग्रेस से सदर विधान सभा क्षेत्र से अनवर खुर्शीद, सफीपुर से पार्टी के पूर्व विधायक हरिप्रसाद कुरील की पुत्री मंजू भारती, पुरवा से तीरथराज मिश्रा, पूर्व ब्लाक प्रमुख केपी यादव के साथ साथ पूर्व सांसद के सुपत्र सचिन टंडन के अलावा मोहान विधान सभा क्षेत्र (सुरक्षित) से शंकर लाल गौतम व महेश धोबी और बांगरमऊ से आरती वाजपेयी व भगवंत नगर से अंकित परिहार का नाम उम्मीदवारों की दौर में शामिल था। बदली परिस्थितियों में सदर, पुरवा, बांगरमऊ व सफीपुर के संभावित कांग्रेस के उम्मीदवार हाथ आया मौका निकल जाने से दुखी दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं इन सीटों पर सदर विधानसभा क्षेत्र में सपा उम्मीदवार मनीषा दीपक, पुरवा के मौजूद विधायक उदयराज यादव, बांगरमऊ में बदलू खां के अलावा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रहे सुधीर रावत के खेमें में राहत इस बात की महसूस की जा रही है।

First Published on January 26, 2017 1:47 am