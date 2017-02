UP विधानसभा चुनाव 2017: प्रतापगढ़ में BSP-BJP और महोबा में SP-BSP समर्थकों में झड़प, नसीमुद्दीन के परिवार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग जारी है। इस दौरान महोबा और प्रतापगढ़ में चुनावी हिंसा देखने को मिली है। महोबा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों आपस में भिड़ गए। इस झड़प में चार लोग घायल हो गए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबित घायलों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सिंधगोपाल का बेटा भी शामिल है। इसके बाद प्रतापगढ़ में भी चुनावी हिंसा देखने को मिली, जहां फर्जी वोट डालने को लेकर बसपा और भाजपा समर्थकों में मारपीट हो गई। हालांकि, अभी मामला शांत हो गया है।

साथ ही बहुजन समाज पार्टी के नेता नसीमुद्दीन के परिवार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। उनके परिवार के सदस्यों ने मोबाइल के साथ मतदान केंद्र में किया प्रवेश। मतदान केंद्र में फोटोग्राफी का भी आरोप है।

वहीं चरखारी विधानसभा क्षेत्र से खबर है कि यहां महाराजपुरा गांव में वोटिंग शुरू नहीं हुई है। यहां गांव वालों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। गांव वालों को कहना है कि उन्हें बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं, ऐसे में हमने वोट नहीं डालने का फैसला किया है।

सुबह नौ बजे तक 10.23 फीसदी मतदान हुआ है। बांदा में 12.2 फीसदी, रायबरेली में 9.5 फीसदी, फतेहपुर में 9.8 फीसदी, जालौन में 8.66 फीसदी, हमीरपुर में 8 फीसदी, प्रतापगढ़ में 10.8 फीसदी, महोबा में 11 फीसदी और झांसी 13 फीसदी मतदान दर्ज हुआ है।

बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 12 जिलों की 53 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के साथ-साथ प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिलों की 53 सीटों पर कुल 680 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। साल 2012 में इन 53 सीटों पर हुए चुनाव में सपा को 24 सीटों पर सफलता प्राप्त हुई थी। इसके अलावा बसपा ने 15, कांग्रेस ने छह, भाजपा ने पांच तथा पीस पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं।

First Published on February 23, 2017 11:12 am