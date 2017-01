सपा व भाजपा का चुनावी खेल बिगाड़ सकता है रालोद

उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस गठबंधन में शामिल न किए जाने के बाद राष्ट्रीय लोकदल अब सपा के साथ भाजपा का चुनावी समीकरण बिगाड़ने की कोशिश में लगा है। चौ. अजित सिंह ने भारी तादाद में अपने उम्मीदवार उतार कर सपा व भाजपा के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। अजित सिंह अभी तक सौ से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार चुके हैं। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन के तहत लोकदल ने केवल 46 उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट दिया था। इन सीटों पर लोकदल के उम्मीदवार बेशक जीत हासिल न कर सकें, लेकिन कहीं सपा तो कहीं भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं। सपा व कांग्रेस से चुनावी समझौता होने के बाद चौ. अजित सिंह अब एक चौथा मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे हैं। गठबंधन में शामिल न होने से नाराज अजित सिंह पूरे प्रदेश में इस मोर्चे के उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। हालांकि, जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहल पर गठबंधन से लोकदल को दूर रखा गया। क्योंकि सपा का मानना था कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद गठबंधन में अजित सिंह को शामिल कर लिया जाता तो मुसलमानों की नाराजगी का खमियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ता। लेकिन अब अजित सिंह इन विधानसभा चुनावों में जाट-मुसलिम समीकरण का कार्ड खेल कर सपा को चुनौती देना चाह रहे हैं। प्रथम चरण में 73 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में अजित ने करीब एक दर्जन मुसलिम उम्मीदवारों को उतारा है। इसी के साथ अजित के बीस ऐसे भी उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जो सपा व भाजपा से लोकदल में शामिल हुए हैं।

समाजवादी पार्टी से आए श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित व उनके भाई मुकेश शर्मा को लोकदल ने बुलंदशहर व शिकारपुर विधानसभा सीट से उतारा है। उधर भाजपा से आए नीरज शर्मा को अलीगढ़ की विधानसभा सीट बरौली से टिकट दिया गया। नीरज शर्मा इस सीट पर भाजपा के प्रमुख दावेदार थे। लेकिन भाजपा ने लोकदल से गए विधायक दलबीर सिंह को टिकट दे दिया। उधर लोकदल ने कैराना विधानसभा सीट पर भाजपा सांसद हुकुम सिंह के भतीजे अनिल चौहान को टिकट दिया है। इस विधानसभा सीट पर हुकुम सिंह की बेटी मृगांका भाजपा प्रत्याशी हैं। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट, मुसलिम खाई को पाटने के लिए अजित सिंह ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट से शाहनवाज राणा, थानाभवन व चरथावल सीट से जावेद राव व सलमान जैदी को टिकट थमाया है। इसी के साथ गढ़मुक्तेश्वर सीट से अयूब अली व मेरठ के किठौर विधानसभा सीट से सपा के कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर के सामने मतलूब गौड़ को उतार कर मुसलिम मतों को साधने की कोशिश की है।

उधर रालोद ने भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए मेरठ शहर सीट पर ज्ञानेंद्र शर्मा को टिकट दिया है। जहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। इस विधानसभा सीट पर मुसलिम मत भारी तादाद में हैं। यहां से सपा ने रफीक अंसारी को टिकट दिया है। जबकि बसपा से पंकज जौली मैदान में हैं। इसी तरह मेरठ-दक्षिण सीट पर लोकदल ने गुर्जर उम्मीदवार पप्पू गुर्जर को टिकट देकर भाजपा के उम्मीदवार सोमेंद्र तोमर को कड़ी चुनौती दी है। मेरठ जिले की सिवालखास सीट पर भी यशवीर सिंह को टिकट देकर लोकदल के उम्मीदवार जितेंद्र सतवाई के सामने उतार कर कड़ी चुनौती पेश कर दी है। ऐसी ही कई सीटें हैं, जहां लोकदल सपा व भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है।

First Published on January 26, 2017 2:00 am