सोशल इंजीनियरिंग की नई इबारत गढ़ने में जुटीं पार्टियां

दीपक रस्तोगी

उत्तर प्रदेश की तीन ध्रुवीय चुनावी मुकाबले में राजनीतिक पार्टियां नए सिरे सोशल इंजीनियरिंग कर रही है। टिकटों के बंटवारे से लेकर जमीनी स्तर पर लामबंदी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अगुवाई में एक ओर मुसलिम-यादव के पुराने समीकरण पर समाजवादी पार्टी की निगाहें हैं। दूसरी ओर, मायावती की अगुवाई में बहुजन समाज पार्टी दलित-मुसलिम कार्ड को लेकर बेहद संजीदा है। साथ ही, सवर्णों को भी लुभा रही है। हालांकि, राज्य के 54 फीसद पिछड़े वोटरों को लेकर एकमुश्त कोई दल दावा नहीं कर पा रहा है।

सपा-कांग्रेस

सपा और कांग्रेस में गठबंधन की खिचड़ी पक गई है और इसके चलते वोटरों के बीच नए समीकरण बनने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार के चुनाव में सपा के साथ मिलकर अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने की चाह में है। अगड़े और मुसलिम वोटर- दोनों को एक साथ साधने का गणित लगाया जा रहा है। मुसलिम-यादव समीकरण के काम कर जाने पर फायदा अखिलेश के गठबंधन को मिल जाएगा।

कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के अनुसार, कांग्रेस और सपा का तालमेल धर्मनिरपेक्षता के एजंडे पर किया जा रहा है। दोनों पार्टियों का मानना है कि अल्पसंख्यक आबादी को संदेश देने में अब तक कामयाब रहे हैं कि सांप्रदायिकता के खिलाफ सपा-कांग्रेस की अगुवाई वाला गठबंधन जरूरी है। राष्ट्रीय लोकदल के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों का पेच फंस रहा है, जिसको लेकर बातचीत जारी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का एक गणित यह भी है कि 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा को 29.29 फीसद वोट मिले थे। जिन सीटों पर कांग्रेस लड़ी थी, वहां उसे 13 फीसद वोट मिले थे। इस हिसाब से दोनों पार्टियों का गठबंधन 42 फीसद वोटों की उम्मीद कर रहा है। उत्तर प्रदेश में करीब 20 फीसद मुसलिम मतदाता हैं, जो 403 सीटों में से 125 सीटों पर नतीजे को प्रभावित कर सकते हैं।

बसपा

दूसरी ओर, बसपा का समीकरण शुरू से दलितों मतदाताओं को लेकर केंद्रित रहा। बाद में सवर्ण वोटरों को जोड़ने की कवायद हुई। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुसलिम वोट बैंक को भी साधने की जुगत है। 90 के दशक में स्थापना के समय ही चुनाव में बसपा को 9.41 फीसद वोट मिले, जो 2007 में बढ़कर 30.43 फीसद तक पहुंच गए और पार्टी 206 सीटों पर जीत गई। हालांकि, 2012 में वोट पांच फीसद घट कर 25.91 हो गया और बसपा सत्ता की दौड़ से बाहर हो गई।

राज्य के तीन से चार फीसद मौर्य और कुशवाहा समाज के वोटरों को प्रभावित कर लगभग 45 सीटों पर मायावती का समीकरण गड़बड़ा देने के इरादे से स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा से भाजपा में कूदे थे, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने उन्हें भाव नहीं दिया। इन वोटरों को खींचने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जुटे हैं। दरअसल, राज्य के 54 फीसद पिछड़ा वर्ग के वोटरों के अलग-अलग छिटकने के संकेत हैं। हालांकि, 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को पिछड़ा चेहरा प्रचारित कर इस वोट बैंक को खूब लुभाया था। इस बार भी भाजपा की यह कोशिश है, लेकिन लहर नहीं बन पा रही है। ऐसे में केशव प्रसाद मोर्य पर दारोमदार है कि वे इन वोटरों में से कितना खीच पाते हैं।

पश्चिम यूपी में भी उलट-पुलट

प्रदेश के अन्य इलाकों में पार्टियां अपने-अपने तरीके से विकास और कानून-व्यवस्था की भी मुद्दा उठा रही हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति-बिरादरी और धर्म को लेकर सियासत उफान पर है। इस इलाके में इन्हीं समीकरणों पर फोकस करते हुए दांव लगाने शुरू किए हैं। मेरठ की अमूमन हर सीट पर मुसलिम और गैर मुसलिम वोटर बिखर रहे हैं। मेरठ दक्षिण, सिवालखास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर में मुसलिम, जाट, गुर्जर, ठाकुर और दलित वोटों के रुझान में फेरबदल से नतीजे प्रभावित होंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 27, 2017 1:40 am