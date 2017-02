मौके और सत्ता के मीत हैं हमारे सियासी दलों के नेता

अंकित बंंशल

चुनाव बाद गठबंधन के मामले में यह झूठ बार-बार पकड़ा जा चुका है। मसलन, इस चुनाव में भी बसपा और भाजपा दोनों ने सनातन रट लगाई है कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भी वे एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि चुनाव बाद त्रिशंकु विधानसभा की सूरत में वैचारिक स्तर पर धुर विरोधी सियासी दल भी अतीत में प्रत्यक्ष या परोक्ष परस्पर हाथ मिलाते रहे हैं। 1989 में तो अजूबा हुआ था जब बहुमत से काफी पीछे रह गए जनता दल ने पहले तो क्षेत्रीय दलों के साथ मिल कर राष्ट्रीय मोर्चा बनाया। फिर वामपंथी दलों और भाजपा दोनों के बाहरी समर्थन से सांप्रदायिकता के सवाल की अनदेखी कर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपनी सरकार चलाई थी। जबकि वामपंथी दल और भाजपा परस्पर एक दूसरे को फूटी आंखों भी देखना पसंद नहीं करते थे।

देश के सियासी दलों से लोग इस कदर हताश हैं कि वे उन्हें चोर-चोर मौसेरे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझते। बेहतर विकल्प नहीं होने के कारण थक हार कर उन्हें बार-बार झूठ बोलने वाले और अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं रखने वाले सियासी दलों को ही वोट देने को मजबूर होना पड़ता है। ज्यादातर सियासी दल जो कहते हैं, उस पर अमल कम ही करते हैं। नीतियों और सिद्धांतों के बजाए सब कुर्सी के लिए मौकापरस्ती की सियासत का वरण करते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश के सियासी प्रयोगों का सवाल है, भाजपा ने 1995 में सपा से गठबंधन तोड़ अलग हुई बसपा को बाहर से समर्थन देकर सरकार बनवाई थी। मायावती के साथ तब महज 42 विधायक थे। जबकि भाजपा के 176 थे। तब इसे व्यापक हिंदू हित में आरएसएस के एजंडे के तहत एक दलित नेता का सशक्तीकरण बताया गया था। बेशक मायावती ने जैसे ही भाजपा के अगड़े वोटबैंक को चुनौती देने वाले दलित हितों के फैसले किए तो चार महीने में ही भाजपा ने उनकी सरकार गिरा दी थी और फिर पार्टी के तमाम नेताओं ने कान पकड़ कर ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की कसम खाई थी।

एक साल भी नहीं बीता था कि 1996 के चुनाव में फिर विधानसभा त्रिशंकु रह गई। बसपा ने यह चुनाव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लड़ा था तो भी उसे कामयाबी महज 67 सीटों पर मिल पाई थी। भाजपा 1993 की तरह इस बार भी 176 पर ही अटक गई थी। यानी 425 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 213 के आंकड़े से 37 पीछे। राज्यपाल रोमेश भंडारी ने विधानसभा निलंबित कर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया पर कल्याण सिंह को सबसे बड़े दल के नेता के नाम पर सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया। इसके बाद कल्याण सिंह अपने आलाकमान को भरोसा देते रहे कि वे बसपा और कांग्रेस को तोड़ कर बहुमत जुगाड़ लेंगे। यह भरोसा थोथा निकला तो आलाकमान ने खुद कांशीराम के साथ गठबंधन कर लिया।

भारतीय राजनीति का एक नया प्रयोग हुआ। यानी बसपा और भाजपा ने मिलकर छह-छह महीने साझा सरकार का नेतृत्व करेंगे। पहली पारी मायावती की और दूसरी भाजपा की। कल्याण सिंह को सत्ता संभालने के एक महीने बाद ही समर्थन वापस लेकर अपदस्थ कर दिया। तब राजनाथ सिंह ने पराक्रम दिखाया। बसपा और कांग्रेस को तोड़ा। फिर राजा भैया जैसे निर्दलियों से सौदा किया और कल्याण सरकार बचाई। तब मायावती ने भी कसम खाई कि आइंदा भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगी लेकिन 2002 के चुनाव में भी नतीजा त्रिशंकु आया तो कसम दोनों तरफ से टूट गई। इस बार मायावती ने शर्त रख दी कि पूरे पांच साल मुख्यमंत्री रहेंगी। हालांकि उन्होंने एक साल बाद इस्तीफा देकर भाजपा को हैरान कर दिया।

जाहिर है कि हर बार भाजपा और बसपा दोनों ही अपनी कसम तोड़ते रहे। ऐसे में इस बार फिर वे सत्ता के लिए जरूरत हुई तो हाथ मिलाने से क्यों परहेज करेंगे। भाजपा तो जम्मू-कश्मीर में भी सत्ता के लिए अपने राष्ट्रवाद की बलि दे चुकी है। पहले तो वह पीडीपी को अलगाववादियों की हिमायती बताते नहीं अघाई। पर त्रिशंकु विधानसभा देख ‘व्यापक राष्ट्रहित’ की दुहाई देते हुए पहले मुफ्ती और फिर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती के आगे समर्पण कर दिया।

First Published on February 24, 2017 1:49 am