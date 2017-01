उत्तर प्रदेश चुनाव: गौतमबुद्ध नगर में बढ़े किन्नर मतदाता

उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण में 11 फरवरी को गौतमबुद्ध नगर की तीनों विधानसभा सीटों के लिए 101 किन्नर मतदाता भी मतदान करेंगे। पिछली मतदाता सूची के मुकाबले जिले में 17 नए किन्नर मतदाता बढ़े हैं। वहीं अभी तक तैयार हुई मतदाता सूची में पिछली बार के मुकाबले मतदाताओं की संख्या बढ़ कर 58596 हो गई है। हालांकि 12 से 16 जनवरी तक चले अभियान के दौरान करीब 5 हजार लोगों ने भी फार्म-6 भरे हैं। बताया गया है कि 24 जनवरी तक जांच के बाद फार्म-6 भरने वालों का नाम भी सूची में शामिल हो जाएगा। हालांकि उन्हें मतदाता पहचान पत्र नहीं मिल सकेगा। ऐसे मतदाताओं को प्रमाण के तौर पर चुनाव आयोग की ओर से मान्य किसी दस्तावेज को दिखाने के बाद ही मतदान का मौका मिलेगा।

उधर, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार सपा, बसपा और भाजपा में कांटे की टक्कर है। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के बाद हर राजनीतिक दल के लिए एक-एक वोट कीमती होगा। ऐसे में 101 किन्नर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए प्रत्याशियों को जमकर मेहनत करनी होगी। सबसे ज्यादा 49 किन्नर मतदाता नोएडा में हैं। वहीं दादरी में 43 और जेवर में 9 किन्नर मतदाता हैं। निर्वाचन अधिकारियों का मानना है कि मतदान और मतदाता पहचान पत्र को लेकर बढ़ी जागरूकता के कारण किन्नर भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके हैं।

निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक, 12 जनवरी 2017 तक नोएडा में 510548, दादरी में 421944 और जेवर में 319774 मतदाता हैं। पिछली बार के मुकाबले तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 58596 मतदाता बढ़े हैं। वहीं 12 से 16 जनवरी तक 5 हजार से ज्यादा लोगों ने फार्म-6 भरकर मतदान में भागीदार बनना चाहा है। इन लोगों के फॉर्मों की जांच के बाद 24 जनवरी तक नाम सूची में शामिल किए जाएंगे। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 के लिए तैयार मतदाता सूची में 101 किन्नर मतदान करेंगे। पिछली बार के मुकाबले किन्नर मतदाताओं की संख्या करीब 20 फीसद बढ़ी है। पिछली बार कुल 84 किन्नर मतदाता सूची में थे, जबकि इस बार 17 किन्नर मतदाता बढ़े हैं। इस वजह से कुल संख्या 101 हो गई है। नोएडा में पिछली बार के मुकाबले 6 और दादरी में 11 किन्नर मतदाता बढ़े हैं, जबकि जेवर में इनकी संख्या पहले जितनी 9 ही है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 18, 2017 3:17 am