भाजपा को आचार संहिता उल्लंघन के नोटिस से गरमाई सूबे की राजनीति

हरिद्वार में 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई चुनावी रैली को लेकर निर्वाचन अधिकारी ने भाजपा को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में नोटिस जारी किया है जिससे सूबे की राजनीति गरमा गई है। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग पर पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी जय भारत सिंह ने पत्रकारों को बताया कि हरिद्वार जिला भाजपा ने ऋषिकुल मैदान में सभा करने तथा बीएचईएल के स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हेलिकॉप्टर को उतारे जाने की अनुमति तो ली। परंतु जिला भाजपा ने ऋषिकुल मैदान में प्रधानमंत्री मोदी की रैली करने की कोई अनुमति नहीं ली। और इस मामले में निर्वाचन अधिकारी को अंधेरे में रखा गया है।

निर्वाचन अधिकारी सिंह ने बताया कि जिला हरिद्वार भाजपा के अध्यक्ष को इस बाबत जो नोटिस दिया गया था। उसके जवाब में जिला भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश भाजपा मुख्यालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की अनुमति प्रदेश स्तर पर ली थी। परंतु हरिद्वार क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में कोई भी साक्ष्य नहीं दिखाया गया है। भाजपा से इस बारे में जवाब तलब किया गया है।

भाजपा के जिला अध्यक्ष जय पाल सिंह ने बताया कि निर्वाचन विभाग जानबूझकर बदले की भावना से नोटिस जारी कर रहा है। भाजपा द्वारा निर्वाचन अधिकारी को नोटिस का जवाब भेज दिया गया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अंशुल श्रीकुंज ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री की रैली को लेकर भाजपा को देरी से नोटिस भेजकर पक्षपात किया। जबकि राहुल गांधी के रोड शो को लेकर उसी दिन ही राहुल गांधी के खिलाफ निर्वाचन अधिकारी द्वारा हरिद्वार कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी।

First Published on February 18, 2017 2:47 am