बुंदेलखंड: प्रमुख दलों को बागियों से जूझना पड़ेगा

विधानसभा चुनाव में बुंदेलखंड क्षेत्र के सातों जिलों में प्रमुख राजनीतिक दल दागियों व बागियों से जूझेंगे, सत्ता की हनक रखने वाले सूरमाओं को अपनों से है खतरा। समस्याएं बनीं प्रत्याशियों के लिए मुसीबत, भाजपा को पूरे बुंदेलखंड में कमल खिलाना लोहे के चने चबाने जैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन सभी जिलों में बीते वर्षों में सूखा और अकाल जैसे हालात होने के कारण 32 लाख से भी अधिक वाशिंदे पलायन कर गए हैं, जिसके कारण मतदान की दर में भी कमी होने का अंदेशा है। प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कहीं गणेश परिक्रमा तो कहीं जाति समीकरण आदि के आधार पर टिकट दिए जाने के कारण, उन्हें पचा पाना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। और मुद्दाविहीन चुनाव से बुझ गए सिसकती उम्मीदों के दीये। बुंदेलखंड की बेहाली शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और उद्योगों का अभाव व सूखाग्रस्त क्षेत्र की पहचान। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण महानगरों की ओर तेजी से पलायन। ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में भुखमरी के कारण आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि।

आवारा पशुओं से किसान परेशान। बुनियादी जनसुविधाओं में दशकों से कोई सुधार न होने के कारण मुफलिसी बन गई नासूर व पलायन मजबूरी। पल्स पोलियो के सरकारी दावे इसकी गवाही दे रहे हैं कि रोजी-रोटी के लिए महानगरों की ओर तेजी से पलायन जारी है। जिलों से शासन को भेजी गई पल्स पोलियो की रिर्पोट के अनुसार जिसे केंद्रीय आंतरिक समिति ने भी माना कि हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा, महोबा और कई जिलों से ग्रामीण इलाकों के लोग पलायन कर गए हैं। रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन के अभाव में आज भी इन जिलों से पलायन जारी है, ऐसी स्थिति में चुनावी समीकरण भी बिगड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

सभी विधानसभा सीटों पर जातिगत मुद्दे हावी रहेंगे, मतदाताओं को महानगरों से वोट डलवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में वोटों के ठेकेदार यहां के लोगों को वतन वापसी के लिए दबाव बना कर 23 फरवरी तक मतदान के लिए प्रयास में लगे हैं। सभी प्रमुख दलों के कार्यकर्ताओं में बढ़ रही है नाराजगी। नोटबंदी के असर से ज्यादा नुकसान भाजपा को टिकट घोषित करने के बाद नजर आ रहा है और सपा की आंतरिक कलह को इसका लाभ मिलता नजर आ रहा है। सभी मुद्दे सूखा, पलायन और किसानों के आगे बौने साबित हो रहे हैं। क्षेत्रीय समस्याएं व विकास के मुद्दों का चुनाव से कहीं दूर-दूर तक वास्ता नजर नहीं आ रहा है। अब तक जमीन पर चुनावी माहौल एकदम उजड़ा-सा दिखता नजर आ रहा है।

First Published on January 27, 2017 1:28 am