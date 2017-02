राहुल गांधी, अखिलेश यादव की दोस्ती पर स्मृति ईरानी का तंज- यूपी में दो लड़कों को एक-दूसरे का साथ पसंद है

केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी ने बीते शनिवार 18 फरवरी को कांग्रेस और सपा के गठबंधन पर एक अलग ही अंदाज में निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि यूपी में दो लड़को को एक-दूसरे का साथ पसंद है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश कहते हैं कि कांग्रेस की स्थिति काफी कमजूर है इसलिए उन्हें यह साथ पसंद है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी के कई करीबियों का मानना है कि राहुल की गाड़ी चल नहीं रही इसीलिए राहुल को साइकिल पसंद है। स्मृति ईरानी ने यह बातें कटरा में एक रैली केदौरना कही थीं। केंद्रीय मंत्री कटरा में बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन बाजपाई के समर्थन में प्रचार करने पहुंची थी।

वहीं केंद्रीय मंत्री सिर्फ यही नहीं रुकी, उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में एक महिला के रेप केस में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा तब जाकर राज्य सरकार ने एफआईआर दर्ज की। ईरानी ने आखिर में लोगों से सवाल पूछते हुए कहा कि आपको गूंड राज के बारे में जानकारी लेनी है तो सपा सरकार इसे आसानी से समझा सकती है। यूपी को ऐसे गठबंधन की कोई जरूरत नहीं।

गौरतलब है कि स्मृति ईरानी को बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है। ईरानी रोज कई जगहों पर पार्टी की रैलियों में हिस्सा ले रही हैं। वहीं आज (19 फरवरी) को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग है। इस चरण में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में वोटिंग हो रही है। तीसरे चरण में 12 जिलों की 69 सीटों पर मतदान हो रहा है। जिसके लिए कुल 826 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से 106 महिलाएं हैं। इस दंगल में चार ऐसी सीटें हैं, जहां यादव परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर मानी जा रही है। जसवंतनगर, लखनऊ कैंट, सरोजिनीनगर और रामनगर में यादव परिवार के सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। सपा में मची रार के बाद कार्यकर्ताओं में सिर-फुटौव्वल की स्थिति है।

देखें वीडियो

First Published on February 19, 2017 10:42 am