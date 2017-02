यूपी: तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान CM अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के काफिले पर हमला

उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव के काफिले पर पथराव की खबरें आ रही हैं। शिवपाल के काफिले पर इटावा के जसवंत नगर के कटिया गांव में पत्थर फेंके गए। बता दें कि शिवपाल सिंह यादव इसी सीट में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं, उनके भतीजे प्रतीक यादव ने इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अंकल शिवपाल सिंह के ऊपर हमले की उन्हें जानकारी नहीं है। अगर ऐसे हुआ है तो यह निंदनीय है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 10:14 am