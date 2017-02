राजघरानों के गढ़ में बाहुबलियों के बीच लड़ाई

स्वामीनाथ शुक्ल

प्रतापगढ़ की पहचान राजघरानों से जुड़ी है मगर प्रतापगढ़ की चुनावी रार में बाहुबलियों के कूदने से चुनावी मुकाबला कठिन हो गया है। इससे प्रतापगढ़ में चार पूर्व मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। प्रतापगढ़ में सात विधानसभा सीट हैं। इसमें से तीन सपा तो बाकी दो निर्दल और एक कांग्रेस व अपना दल के पास है। इनमें प्रतापगढ़ से नागेंद्र यादव सपा, रानीगंज शिवाकांत ओझा सपा और विश्वनाथगंज राकेश वर्मा अपना दल के विधायक हैं। इसके बाद कुंडा रघुराज प्रताप सिंह निर्दल और बाबागंज विनोद सरोज निर्दल विधायक हैं। ये सभी विधायक सदन की वापसी के लिए प्रतापगढ़ के चुनावी समर में हैं।

पट्टी में किसकी तूती

’ इस सीट से भाजपा के पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह चुनावी मैदान में हैं।

’राजेंद्र प्रताप सिंह पट्टी से दो बार विधायक और एक बार राजनाथ सिंह की सरकार में ताकतवर मंत्री रह चुके हैं।

’वह 2012 के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद हार गए थे। इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले में वह विधायक हो गए थे। लेकिन इस फैसले के खिलाफ सपा के विधायक रामसिंह सुप्रीम कोर्ट चले गए। यह मामला विचाराधीन है।

’राजेंद्र प्रताप सिंह की लोकप्रियता के विपक्षी भी कायल हैं। इस चुनाव में उनके खिलाफ सपा के विधायक रामसिंह पटेल हैं।

कुंडा का मैदान

’कुंडा और बाबागंज दोनों सीट रघुराज प्रताप सिंह के नाम हैं। राजा भइया छक्का मारने के लिए मैदान में हैं। इस बार राजा भइया पहले की तरह निर्दल हैं।

’इनके सहयोगी विनोद सरोज भी राजा भइया के नाम पर गंगा पार करने में जुटे हैं लेकिन इन दोनों सीट पर भाजपा से कड़ा मुकाबला है।

’बाबागंज में भाजपा के पवन गौतम और कुंडा से जानकी प्रसाद पांडेय और रामपुर से नागेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के उम्मीदवार बने हैं।

ओझा बनाम ओझा

’रानीगंज में अखिलेश सरकार के मंत्री शिवाकांत ओझा सपा के उम्मीदवार हैं। इनके खिलाफ भाजपा के धीरज ओझा हैं। इससे शिवाकांत ओझा चुनावी दलदल में फंस गए हैं।

सदर में कौन सदर

’सदर पर मुंबई के कुबेर संगमलाल गुप्ता भाजपा और अपना दल के संयुक्त उम्मीदवार हैं।

’2012 के चुनाव में इस सीट पर सपा के नगेंद्र यादव विधायक है। नगेंद्र यादव अखिलेश गुट के हैं। जनता के बीच इनकी मजबूत पकड़ है।

रामपुर खास में फिर अखाड़े में आराधना

’रामपुर खास विधानसभा सीट प्रमोद तिवारी की है। यहां की पहचान विकास और बाबा घुइसरनाथ मंदिर से जुड़ी है।

’प्रमोद तिवारी रामपुर से नौ बार विधायक बन चुके हैं। इसमें उपचुनाव भी जुड़े हैं।

’प्रमोद के बाद उनकी बड़ी बेटी आराधना मिश्रा रामपुर की विधायक हैं। प्रमोद खानदान की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए तीन साल पहले खुद राज्यसभा चले गए थे।

’2014 के उपचुनाव में आराधना मिश्रा पहली बार विधायक बनी थी। उनकी लोकप्रियता प्रमोद तिवारी से कम नहीं है। समर्थन में सपा कांग्रेस के साथ है। इससे लड़ाई और आसान है।

विश्वनाथगंज में किसकी गूंज

’ इस सीट पर अपना दल और भाजपा के गठबंधन में राकेश वर्मा उम्मीदवार हैं। सपा कांग्रेस के तालमेल में संजय पांडेय हैं। अपना दल कृष्णा पटेल के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। ’ संजय पांडेय 2014 का उपचुनाव हार चुके हैं। इस बार कांग्रेस और साइकिल साथ हैं मगर अपना दल और भाजपा एक साथ खड़ी हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 17, 2017 4:19 am