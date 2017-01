भाजपा की पंजाब यूनिट के अध्‍यक्ष विजय सांपला ने इस्‍तीफे की पेशकश की है। बताया जाता है कि वे पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए टिकटों के वितरण से नाराज हैं। इसके चलते उन्‍होंने प्रदेशाध्‍यक्ष के साथ ही केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ने की पेशकश की है। सांपला का अल्‍टीमेटम भाजपा के पंजाब चुनावों के लिए छह नामों की आखिरी सूची जारी करने के एक दिन बाद आया है। बताया जाता है कि वह फगवाड़ा सीट से सोम प्रकाश को उतारे जाने से नाखुश हैं। वे यहां से अपनी पसंद के उम्‍मीदवार को खड़ा करना चाहते थे। सांपला ने कहा कि यदि पार्टी के आलाकमान ने फैसला नहीं बदला तो वे इस्‍तीफा देने को तैयार हैं। टाइम्‍स नाऊ की रिपोर्ट के अनुसार, उन्‍होंने भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष अमित शाह को इस्‍तीफा भेज भी दिया। पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन है। भाजपा यहां से 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है।

First Published on January 17, 2017 10:48 am