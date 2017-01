पंजाब: पहली बार चुनावी दंगल में ट्रांसजेंडर उम्मीदवार, बसपा ने दिया टिकट

यह पहली बार है जब पंजाब में महिलाओं और पुरुषों के अलावा “तीसरे” लिंग का उम्मीदवार भी विधानसभा चुनाव में खड़ा हुआ है। पंजाब के 1145 उम्मीदवारों में मुमताज अकेली ट्रांसजेंडर उम्मीदवार है। मुमताज को बहुजन समाज पार्टी ने बुचो मंडी विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। 48 साल की मुमताज एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो पार्टी से 11 साल से भी ज्यादा समय से जुड़ी हुई है। मुमताज बताती हैं “मैं राजनीति में आई ताकि लोगों की बेहतर तरीके से मदद कर सकूं। लोग जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं बदले में उसका दोगुना वापस करुंगी।”

बीएसपी के पंजाब और चंडीगढ़ संयोजक प्रकाश भारती ने बताया कि मुमताज लोगों को बधाई देकर पैसे कमाती है। घर में कोई भी शुभ काम होने पर स्थानीय लोग उन्हें बुलाते हैं। मुमताज के पास एक महिंद्रा बोलेरो कार भी है। मुमताज ने कहा, “मैं मायावती जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने मुझे पहचाना और सहारा दिया। बहनजी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया, वह हमारे लिए भगवान की तरह हैं।” 2011 की जनगणना के मुताबिक, पंजाब में 10,243 ट्रांसजेंडर्स रहते हैं जिनमें से 293 या कहें तो सिर्फ 3 फीसदी ही वर्तमान में मतदाता के रूप में पंजिकृत हैं। बता दें कि टांसजेंडर्स को 1994 में मतदान करने का अधिकार दिया गया था।

प्रकाश भारती ने कहा, “मुमताज ने कड़ी मेहनत की है और पार्टी पैनल ने सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया था। मुमताज को लोगों का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है।” गौरतलब है कि देश में अभी तक इकलौते ट्रांसजेंडर विधायक शबनम बानो हैं, जिन्होंने 1998 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज की थी। बता दें कि पंजाब में 4 फरवरी को वोटिंग होनी है और 11 मार्च को रिजल्ट आएगा।

First Published on January 26, 2017 8:38 am