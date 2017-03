एग्जिट पोल 2017: चुनावी नतीजों से पहले डर से दर तक की यात्रा

पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी जीत के लिए हर हथकंडा अपनाने के बाद अब सियासी नेताओं ने सारा फैसला भगवान भरोसे छोड़ दिया है। शनिवार को राज्य की 117 सीटों के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव परिणाम अपने पक्ष में हो, इसके लिए वोटिंग के दौरान जमीनी स्तर पर तो सभी काम पूरे हो चुके हैं और अब आखिरी डोर भगवान के हाथ में है।

यही सोचकर आज चुनावी रण में उतरे पंजाब के अधिकतर सियासी नेताओं ने भगवान के दरबार में गुहार लगाते हुए पूजा-पाठ के साथ अपना समय व्यतीत किया। पिछले एक सप्ताह के भीतर अकाली दल और कांग्रेस के कई नेता तो हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्ति पीठ बग्लामुखी में अपनी जीत के लिए हवन यज्ञ करवा चुके हैं। बग्लामुखी पीठ के पुजारियों की मानें तो इस बार पंजाब के दो बडे़ राजनीतिक घरानों ने अपने परिवार के सदस्यों को यहां भेजकर नाम संकल्प पूजा करवाई है।

शुक्रवार को पंजाब के कई नेता जहां अपने-अपने समर्थकों को मतगणना के दौरान तैनात करने के काम में जुटे वहीं उन्होंने समय निकालकर पंडितों, ज्योतिषियों तथा अन्य धार्मिक स्थानों पर जाकर पूजा-अर्चना की। पंजाब के कार्यवाहक उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल विश्व प्रसिद्ध संप्रदाय नानकसर कलेरां स्थित गुरुद्वारा सच्चखंड साहिब में नतमस्तक हुए। जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए अरदास की। सुखबीर बादल कुछ दिन पहले दरबार साहिब में भी अरदास करवा चुके हैं। पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल शुक्रवार को अपने पैतृक गांव बादल पहुंच चुके हैं और शनिवार को वह अपने गांव में ही चुनाव परिणाम देखेंगे।

पंजाब के अमृतसर जोन के कई प्रत्याशियों ने शुक्रवार सुबह दरबार साहिब पहुंच कर कार सेवा में भाग लिया। कांग्रेस के कई प्रत्याशी अल सुबह ही दरबार साहिब पहुंच गए। अमृतसर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला के अलावा अृमतसर दक्षिणी विधानसभा हलके से कांग्रेस उम्मीदवार इंदरबीर सिंह बुलारिया ने शुक्रवार को दरबार साहिब में माथा टेकने के अलावा लंगर सेवा में भी भाग लिया। इसके अलावा राजसांसी से प्रत्याशी सुखबिंदर सिंह, अमृतसर उत्तरी हलके से उम्मीदवार सुनील दित्ती, अजनाला से उम्मीदवार हरप्रताप अजनाला समेत कई प्रत्याशियों ने शुक्रवार को दरबार साहिब जाकर अपनी जीत के लिए अरदास की।

उधर धर्म-कर्म में अति विश्वास रखने वाला पटियाला का शाही परिवार इस मामले में पीछे नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की शुक्रवार की दिनचर्या तो सामान्य रहीं लेकिन वह चुनाव परिणाम के दौरान कहां रहें। इसके लिए आज दिनभर कई ज्योतिष आचार्यों के साथ राय-मशवरा किया गया। अमरिंदर सिंह वर्ष 2002 में मतगणना के दौरान पटियाला स्थित मोती महल में थे और सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। इसके बाद वर्ष 2007 व 2012 में हुई मतगणना के दौरान वह चंडीगढ़ में थे और सरकार बनाने से चूक गए थे। शाही परिवार का ज्योतिष में अटूट विश्वास है। इसके चलते कई पंडितों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बार मतगणना के दौरान पटियाला से बाहर न जाने की सलाह दी है। सूत्रों की मानें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मतगणना के दौरान मोती महल में ही रहेंगे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 11, 2017 12:29 am