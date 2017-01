पंजाब में राहुल गांधी ने सुनाई मां सोनिया और इटली की कहानी

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के वोटरों से संपर्क साधने के लिए सोनिया गांधी के इटली के होने वाली बात को छेड़ा। शनिवार (28 जनवरी) को पंजाब के जलालाबाद में रैली के दौरान राहुल गांधी ने 2004 का किस्सा बताया। राहुल ने कहा, ‘मेरी मां इटली से है। इसी तरह बहुत से पंजाबी इटली में रहते हैं। 2004 में सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया था। इसके बाद इटली में एक पंजाबी सिख ने मेयर का इलेक्शन लड़ा और कहा सारे हिंदुस्तानियों ने सोनिया जी को सपोर्ट किया है, आप मुझे कीजिए। और वो वहां के मेयर बन गए। वे वहां बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।’

राहुल गांधी यहीं नहीं रुके। उन्होंने सुखबीर सिंह बादल को देश का सबसे भ्रष्ट नेता भी बताया। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तानाशाह भी कहा। राहुल ने मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो बादलों के साथ क्यों खड़े हैं। राहुल ने कहा कि दिल्ली की सत्ता अरविंद केजरीवाल के हाथ से फिसल रही है इसलिए वह पंजाब आना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि दिल्ली में आने वाले निगम चुनावों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी हारेगी।

राहुल ने कहा, ‘आप पंजाब में दिल्ली का मॉडल बेचना चाहती है लेकिन मैं आपको बताता हूं कि उनके मॉडल में बस विज्ञापन और मार्केटिंग करना है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वह फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे इसलिए अब पंजाब के बनने की कोशिश में हैं।’

पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे। इस बार आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में कांग्रेस और बीजेपी-SAD को कड़ी चुनौती देने की कोशिश में है।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरों के लिए क्लिक करें

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 29, 2017 9:49 am