पंजाब विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। राज्य के 117 विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट डाले गये थे। इस दौरान बंपर वोटिंग हुई थी और 70 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। कुछ ही घंटों में यह साफ हो जाएगा कि पंजाब में तीसरी बार अकाली बीजेपी की सरकार बनेगी, या फिर पंजाब के लोगों ने बदलाव का विकल्प चुना है, और इस बार 10 साल के बाद कांग्रेस को फिर से सत्ता मिलेगी। या फिर राज्य में पहली बार किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी का राज तिलक होगा। ज्‍यादातर एग्जिट पोल्‍स ने बीजेपी-अकाली दल को खासा नुकसान होने की संभावना जताई है, वहीं आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन सबने अच्‍छा रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि कांग्रेस को भी कई एग्जिट पोल में बहुमत के करीब दिखाया गया है, मगर अनुमान कितने सही होते हैं, यह कुछ ही देर में पता चल जाएगा।

यहां पढ़ें Punjab Vidhan Sabha Chunav Result 2017 Live Updates:

– कांग्रेस नेता अजय माकन ने पंजाब चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। अजय माकन ने ट्विटर पर एक चार्ट शेयर किया है। इस चार्ट में ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर अकाली और बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस, और आम आदमी पार्टी को सीटें दी गई है। माकन की इस पोस्ट के हिसाब से कांग्रेस पंजाब में 67 सीटें लेकर सरकार बनाएगी, जबकि आप को 40 सीटें, और अकाली और बीजेपी को 10 सीटें मिल सकती हैं। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– पंजाब के राजनीतिक इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। जब दो मुख्य राजनीतिक दलों के क्षत्रप आमने-सामने एक-दूसरे को ताल ठोंक रहे हैं। ये जंग हो रही है पंजाब की वीआईपी सीट लांबी में । यहां, लड़ी जा रही चुनावी जंग सबसे जुदा, सबसे बड़ी है। पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल अपने निर्वाचन क्षेत्र लांबी में शायद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी राजनैतिक चुनौती का सामना कर रहे हैं। और, उन्हें यह चुनौती पेश कर रहे हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमरिंदर सिंह। दक्षिण पश्चिम पंजाब के मुक्तसर जिले की लांबी सीट पर चुनावी मुकाबले को और कड़ा बनाने में आम आदमी पार्टी (आप) ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने यहां से दिल्ली के पूर्व विधायक जरनैल सिंह को मैदान में उतारा है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– पंजाब का जलालाबाद सीट भी इस बार वीआईपी सीट में शुमार है। इस सीट पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सुखवीर सिंह बादल और दो लोकसभा सदस्य आम आदमी पार्टी (आप) के संगरूर से सांसद भगवंत मान और कांग्रेस के लुधियाना से सांसद रणवीत सिंह बिट्ट यहां से चुनाव मैदान में हैं।बिट्ट पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पौत्र हैं। डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का सीट होने की वजह से ये सीट खासी चर्चा में हैं। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– इस चुनाव में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। वे अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि, ‘वे अपने लिए इलेक्‍शन नहीं लड़ रहे हैं। और वे पद नहीं चाहते। बस पंजाब बहाल होना चाहिए। सिद्धू के मुताबिक यह निजी लड़ाई नहीं है, और वे पंजाब के युवाओं को सही रास्‍ते पर लाना चाहता हैं। सिद्धू ने बताया कि उनके लिए जरूरी था कि वे सिस्‍टम में आकर लड़ाई लड़ें। पूर्व क्रिकेटर और पूर्व बीजेपी नेता ने कहा कि इस बार जीतना है पंजाब को, पंजाबियत को, हर पंजाबी को, जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान। कांग्रेस में शामिल होने के बाद सिद्धू ने अपनी पुरानी पार्टी भाजपा को कैकेयी और कांग्रेस को कौशल्‍या बताया था। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– पंजाब के पूर्व मुख्ममंत्री बेअंत सिंह की बेटी गुरकंवल कौर को भी इस चुनाव में खट्टे- मीठे अनुभव मिले। गुरकंवल कौर बीजेपी में शामिल हुईं, लेकिन तीन दिन बाद ही कांग्रेस का फिर से दामन थाम लिया। राज्य में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह और पटियाला की विधायक परनीत कौर ने गुरकंवल कौर का एक बार फिर से कांग्रेस में स्वागत किया। गुरकंवल कौर के मुताबिक वे अपने राजनीतिक परिवार में वापस आकर खुश हैं। आपको बता दें कि बेअंत सिंह कांग्रेस की तरफ से 1992 से 1995 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। माना जाता है कि उन्होंने पंजाब से आतंकवाद खत्म करने में अहम भूमिका निभाई थी। उनकी कार को आतंकवादियों ने बम लगाकर उड़ा दिया था जिस कारण उनकी मौत हो गई थी। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– आम आदमी पार्टी को इस चुनाव से बड़ी उम्मीदें हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यहां कई रैलियां की है। आप ने करीब 15 हजार कार्यकर्ताओं को खुफिया मिशन पर लगा रखा था। आप ने चुनाव से पहले 14 हजार 286 खुफिया कैमरे खरीदे थे जिसके जरिए आप अपने वॉलेन्टियर्स से मतदान में होनेवाली किसी तरह की गड़बड़ी की खुफिया रिकॉर्डिंग करवाई थी। साल 2015 में दिल्ली विधान सभा चुनावों में भी आप ऐसा कर चुकी है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 11, 2017 6:00 am