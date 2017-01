अमृतसर: नवजोत सिंह सिद्धू से लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार ने चुनाव को बताया नरेंद्र मोदी पर रायशुमारी

पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 4 फरवरी को वोटिंग होनी है और 11 मार्च को नतीजे धोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में उम्मीदवारों ने प्रचार भी शुरू कर दिया है। ऐसे में इंडियन एक्सप्रेस ने अमृतसर लोकसभा सीट की पड़ताल की। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। अमृतसर जिले में 10 विधानसभा सीट हैं। इसमें से वहां बीजेपी के हिस्से में पांच सीटें आई हैं। बीजेपी की तरफ से प्रचार कर रहे उम्मीदवार मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एक उम्मीदवार कह रहा है कि यह विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी पर होने वाली रायशुमारी है। इसके अलावा बाकी चार भी पीएम मोदी के नाम को लेकर ही विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं।

अमृतसर ईस्ट सीट ने बीजेपी ने राजेश हन्नी को टिकट दिया है। वह लोगों से कह रहे हैं, ‘4 फरवरी को होने वाले जनमत संग्रह में कमल का बटन दबाकर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को विजय बनाएं।’ गौरतलब है कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू भी अमृतसर सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं।

इसके अलावा अमृतसर की साउथ सीट से लड़ रहे राजेंद्र मोहन सिंह चिन्ना ने लोगों से कहा कि मोदी 100 साल आगे की सोच रखते हैं। इन दोनों के अलावा बीजेपी ने अनिल जोशी, तरुण चुघ और राकेश गिल्ल को टिकट दिया है। राकेश गिल्ल अमृतसर वेस्ट सीट से लड़ रहे हैं। एक जनसभा में उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे।

अमृतसर में किस सीट से किसको उम्मीदवार बनाया गया है, देखिए –

लोकसभा सीट: राजेंद्र मोहन सिंह चिन्ना (BJP), गुरजीत एस अहूजा (Cong), उपकार एस संधु (AAP)

अमृतसर नॉर्थ: अनिल जोशी (BJP), सुनील दुत्ती (Cong), मनीष अग्रवाल (AAP)

अमृतसर ईस्ट: राजेश हन्नी (BJP), नवजोत सिद्धू (Cong), साराजोत सिंह धांजाल (AAP)

अमृतसर वेस्ट: राकेश गिल्ल (BJP), राज कुमार वेरका (Cong), बलविंदर सिंह सहोता (AAP)

अमृतसर सेंट्रल: तरुण चुघ (BJP), ओपी सैनी (Cong), अजय गुप्ता(AAP)

First Published on January 25, 2017 10:06 am