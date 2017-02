पंजाब चुनाव 2017: 14286 खुफिया कैमरों से निगरानी करा रही आप, दिल्ली में भी ऐसा करा चुके हैं अरविंद केजरीवाल

पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए आज वोटिंग जारी है। लोग बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने करीब 15 हजार कार्यकर्ताओं को खुफिया मिशन पर लगा रखा है। आप ने चुनाव से पहले 14 हजार 286 खुफिया कैमरे खरीदे हैं जिसके जरिए आप अपने वॉलेन्टियर्स से मतदान में होनेवाली किसी तरह की गड़बड़ी की खुफिया रिकॉर्डिंग करा रहा है। साल 2015 में दिल्ली विधान सभा चुनावों में भी आप ऐसा कर चुकी है। आप पहले ही पंजाब में चुनावों में गड़बड़ी की आशंका जता चुकी है। इसी वजह से पार्टी ने खुफिया कैमरे की मदद से किसी भी तरह की गड़बड़ी की खुफिया रिकॉर्डिंग का फैसला किया है।

पार्टी के एक प्रवक्ता ने बताया, “हमलोगों ने साल 2015 में दिल्ली विधान सभा चुनावों में भी ऐसा किया था। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को खुफिया कैमरे उपलब्ध कराए थे जो किसी के शर्ट की बटन पर लगे थे तो कुछ की कलम में और कुछ की-चेन में। इनके जरिए निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए कार्यकर्ताओं ने वहीं-वहीं रिकॉर्डिंग की थी जहां उसे कुछ गड़बड़ी लग रही थी। जैसे बोगस वोटिंग के केस और मतदाताओं को शराब वगैरह का ऑफर देने के मामले दर्ज किए गए थे।” दिल्ली चुनाव के समय आम आदमी पार्टी ने करीब 1500 खुफिया कैमरे खरीदे थे लेकिन पंजाब चुनाव में पार्टी ने इस मद पर ज्यादा खर्च करने का प्लान किया।

शुक्रवार को यानी मतदान से एक दिन पहले आप कार्यकर्ताओं ने राज्य भर के मतदान केन्द्रों का मुआयना किया और खुफिया कैमरे से निगरानी की बात को हवा भी दी ताकि लोग सचेत हो जाएं और चुनाव के दिन कोई गड़बड़ी न कर सकें। पार्टी के अधिकांश नेता चुनाव प्रचार करने के बाद अब दिल्ली लौट चुके हैं। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी संयोजक अभी भी चंडीगढ़ में स्टेट गेस्ट हाऊस में ठहरे हुए हैं। केजरीवाल वहीं से पंजाब चुनाव की पल-पल की खबर पर नजर बनाए हुए हैं।

गौरतलब है कि आज पंजाब विधानसभा की सभी 117 सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। इस बार चुनावों में पूरे सूबे में 1145 उम्मीदवार अपनी-अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पंजाब के अधिकांश दिग्गज नेताओं ने अपने-अपने वोट डाल दिए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मोहाली में, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लंबी से, राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा भी मतदान कर चुके हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 15 फीसदी मतदान की खबर है।

First Published on February 4, 2017 11:47 am