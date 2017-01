पंजाब विधानसभा चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार के पास 13 ट्रक तो किसी के पास न घर न कार

पंजाब में चार फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने के आखिरी दिन जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, जिसमें किसी प्रत्याशी के पास 13 ट्रक है तो किसी के पास न घर है और न ही कार। जालंधर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार अवतार सिंह जूनियर के पास 13 और उनकी पत्नी के पास तीन ट्रक है। जूनियर के पास इसके अलावा एक एक कार, जिप्सी और मोटरसाइकिल भी है। पति पत्नी के पास करीब 13.5 लाख रुपये मूल्य का सोना है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष अवतार हेनरी के बेटे जूनियर अवतार और उनकी पत्नी के पास क्रमश: 8.76 करोड़ से अधिक और 91.5 लाख से कम की चल संपति है जबकि दोनों के पास क्रमश: 13.5 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति है। इसमें साढ़े सात करोड़ से अधिक की संपति विरासत में मिली है।

फिल्लौर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमजीत सिंह के पास न घर है न कार। उनके पास न आवासीय और न ही खेतिहर जमीन है। चुनाव आयोग को दिये हलफनामें में विक्रमजीत ने अपना पेशा समाजसेवा बताया है और उनके पास 7.28 लाख रुपये की चल संपति है और उनकी गृहणी पत्नी के पास एक करोड़ से अधिक चल और अचल संपति है। विक्रम के पास 225 ग्राम से अधिक सोना है और ढाई लाख से अधिक की देनदारी है। इसी प्रकार करतारपुर से काग्रेस उम्मीदवार तथा विक्रमजीत के चचेरे भाई चौधरी सुरिंदर, नकोदर से जगबीर बराड, शाहकोट से हरदेव सिंह भी करोड़पति हैं और इन सबके पास पांच करोड़ या उससे अधिक की चल और अचल संपति है।

दूसरी ओर भाजपा के जालंधर पश्चिम से उम्मीदवार तथा कैबिनेट मंत्री और निवर्तमान विधायक भगत चुनीलाल के सुपुत्र मोहिंदर भगत के पास कार नहीं है लेकिन उनके पास 64 तोला सोना है और तकरीबन पांच करोड़ से अधिक की चल और अचल संपति के मालिक हैं। जिले में कुछ सीटों पर कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करते हुए नामांकन भरने वाले अन्य नेता भी लाखों के मालिक हैं और उनके पास बड़ी मात्रा में सोना है। दूसरी ओर जालंधर पश्चिम के कार विहीन आप नेता दर्शन भगत के पास 30 तोला सोना है और लगभग दस लाख की चल और अचल संपत्ति है।

जिले के नौ विधानसभा सीटों पर प्रमुख दलों में सबसे उम्रदराज प्रत्याशी अजीत सिंह कोहाड हैं जो जिले के शाहकोट से शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार हैं जबकि इसी सीट पर अमरजीत सिंह थिंड सबसे युवा उम्मीदवार हैं जो 35 साल के हैं। जिला निर्वााचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों की औसत आयु 50 साल से कम है, जबकि शिअद और भाजपा के उम्मीदवारों की औसत आयु 55 से अधिक है। हालांकि, बसपा के उम्मीदावारों की औसत आयु 55 से कम है। इसमें यह भी कहा गया है कि जिले के नौ विधानसभा क्षेत्र से कुल 130 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है।

First Published on January 20, 2017 12:15 am