पंजाब के उपमुख्‍यमंत्री सुखबीर बादल के काफिले पर पथराव किया गया है। इसमें चार लोगों को चोटें आई हैं और पुलिस की गाडि़यों को नुकसान पहुंचा है। पथराव उस समय किया गया जब वे फाजिल्‍का जिले के जलालाबाद में रैली को संबोधित कर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि सुखबीर बादल सुरक्षित हैं और उनके वाहन को भी नुकसान नहीं हुआ है। पंजाब के डिप्‍टी सीएम को जेड प्‍लस सुरक्षा मिली हुई है। पुलिस ने अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं आप सांसद भगवंत मान पर पथराव के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। मान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे लोगों को पत्‍थर फेंकने की बात कह रहे हैं। हालांकिे आप और मान दोनों ने इससे इनकार किया है। लेकिन आप नेता के एक रैली में इस तरह का बयान देने के कुछ समय बाद ही अकाली दल के एक नेता पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था।

First Published on January 9, 2017 11:37 am