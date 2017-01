नंदी और शिवलिंग लेकर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, बॉक्स खोला, मूर्ति देखी, फिर शुरू किया बोलना

नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नंदी और शिवलिंग लेकर पहुंचे। इतना ही नहीं उन्होंने जिस बॉक्स में शिवलिंग और नंदी को रखा हुआ था उसे पहले खोला फिर मीडिया से बात करनी शुरू की। सिद्धू की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुक्रवार (20 जनवरी) को चंडीगढ़ में हुई थी। जिस बॉक्स को लेकर सिद्धू प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे उसमें दो छोटी मूर्तियां थीं। उसमें से एक शिवलिंग की थी जिसके साथ एक नाग रखा था। दूसरी नंदी की जिसके साथ कुछ फूल रखे हुए थे।

नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले ही हफ्ते कांग्रेस ज्वॉइन की है। उन्हें राहुल गांधी ने कांग्रेस में शामिल किया था। वह पंजाब से कांग्रेस के लिए चुनाव भी लड़ने वाले हैं। उन्होंने अमृतसर ईस्‍ट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए सिद्धू ने कहा था कि वह पद नहीं चाहते। उन्‍होंने कहा था, ‘अपने लिए इलेक्‍शन नहीं लड़ रहा हूं, पद नहीं चाहता। बस पंजाब बहाल होना चाहिए। यह निजी लड़ाई नहीं है, मैं पंजाब के युवाओं को सही रास्‍ते पर चाहता हूं। मेरे लिए जरूरी था कि सिस्‍टम में आकर लड़ाई लड़ूं। हर कांग्रेस वाले को, पंजाबी को यही कहूंगा कि इस बार वोट पंजाब को डालना, धर्म की स्‍थापना के लिए डालना। इस बार जीतना है पंजाब को, पंजाबियत को, हर पंजाबी को, जोड़ने वाले को मान मिलता है, तोड़ने वाले को अपमान।”

नामांकन करते वक्त सिद्धू ने अपने पास मौजूद चल-अचल संपत्ति के बारे में लिखित रूप में बताया। सिद्धू के पास कुल संपत्ति 52.55 करोड़ रुपए की है। जिसमें से 42.12 करोड़ रुपए की संपत्ति (चल-अचल) सिद्धू के नाम है और 10.43 करोड़ रुपए की उनकी पत्नी के नाम पर। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले उनकी पूंजी 3.6 गुना बढ़ गई है।

फोटो- जयपाल सिंह फोटो- जयपाल सिंह

First Published on January 21, 2017 10:33 am